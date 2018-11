Juventus | che duello per De Ligt! C' è anche il Bayern

Ascolti Sky Sport - Share record del 10 - 96% per Milan - Juventus. Bene anche F1 Brasile : Share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi: si tratta del miglior risultato di Share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti ...

Antonio Conte, ex tecnico di Chelsea e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L'allenatore ha voluto innanzitutto chiarire il suo no al Real Madrid di Florentino Perez reduce dall'esonero di Lopetegui: "Il problema oggi è che per un allenatore del mio livello è meglio aspettare giugno e […]

Pagelle Juventus : Muro Szczesny - che rivincita! Bentancur non si ferma più : Szczesny 7 Era nel mirino dei tifosi per i due gol incassati in Champions dal Manchester United, si prende una rivincita sul rigore di Higuain, deviato sul palo con la mano destra. Juve show: 2-0 al ...

Szczesny, a fine gara, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vittoria della Juventus contro il Milan. Un match combattuto, ma che ha evidenziato Una Juventus superiore in ogni parte del campo. 2-0 che consente agli uomini di Allegri di confermare il distacco in classifica dal Napoli e di ampliare di […]

Juventus - Benatia svela : “Higuain era incazzato - ma non è cattivo. Le critiche? Ieri in tv ho sentito che…” : Il difensore della Juventus si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, soffermandosi anche sul fallo di Higuain costato l’espulsione al Pipita Il fallo di mano avrebbe potuto rovinare la partita della Juventus, l’errore di Higuain invece ha graziato Benatia. Il difensore marocchino avrebbe potuto avere sulla coscienza il pari del Pipita, se solo Szczesny non avesse respinto il penalty sul palo. Fabio Ferrari/LaPresse Un ...

Milan-Juventus - Higuain sbaglia dal dischetto : ma il rigore era di Kessié : ... che in estate ha deciso di sacrificarlo in virtù del grandioso arrivo in Serie A e in quel di Torino di Cristiano Ronaldo, Pallone d'Oro in carica e calciatore più decisivo al mondo nell'ultimo ...

Da Eurotech alla Juventus fino a Luxottica : i titoli che hanno resistito ai ribassi di Piazza Affari : Il mondo del lusso Già, il titolo. «A ben vedere - spiega Giacomo Calef, Country manager Italia di Notz Stucki - un filo conduttore può trovarsi nel settore del lusso». Guardando alle azioni in ...

Juventus - Allegri non si fida del Milan : “stanno molto bene - Higuain sarà più che avvelenato” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus, puntando l’attenzione su Higuain “Mercoledì non è stato capito il momento della partita, ci siamo fatti prendere dall’emotività dopo l’1-1. Forse perché il pareggio poteva sembrare un’ingiustizia, ma comunque in quei momenti devi essere più lucido“. Spada/LaPresse L’allenatore della Juventus, ...

Milan - fuori anche Musacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

"Non l'ho insultato, io gli ho solo detto che non c'era bisogno di fare quel gesto per non creare più tensione di quella che già c'era", L'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, rivela le parole rivolte al tecnico del Manchester United, José Mourinho, al termine del match di Champions League vinto 2-1 in rimonta dei 'red devils', […]

Mughini contro i tifosi della Juventus : “allibito dalle critiche a Mourinho” : Giampiero Mughini, da sportivo vero, ha espresso il proprio parere sul caso Mourinho e sul suo gesto all’Allianz Stadium Giampiero Mughini, juventino doc, ha dato una visione eccellete del caso Mourinho, dando una lezione di sportività a molti altri bianconeri che hanno inveito contro il gesto dello Special One. Il giornalista, parlando a Radio24, ha analizzato il caso reputando assurde le critiche a Mou: “Sono allibito da chi ...

Juventus - Dybala : "CR7 - che calma. E a Mourinho ho detto..." : Sarà una bellissima partita, mi ricordo quel gol che feci a loro quando vestivo la maglia del Palermo - racconta ai microfoni di Sky Sport -. Speriamo di fare una grande gara, ritrovare Higuain sarà ...

Juventus alle spalle per Mourinho : “ci proveremo anche contro il City” : Manchester United, José Mourinho è soddisfatto di quanto fatto a Torino, ma pretende che la sua squadra se ne dimentichi e punti ad un altro scalpo importante “La vittoria con la Juve è alle spalle, ora ci proveremo anche con il City. Abbiamo giocato due partite difficili contro due ottime squadre come Chelsea e Juventus e siamo riusciti a ottenere buoni risultati. L’atteggiamento positivo c’è sempre stato e quindi ...