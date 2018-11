Italia-Svezia un anno dopo | cosa resta di quella Nazionale che fallì la qualificazione ai

Tavecchio un anno dopo Italia-Svezia : "Ventura ha fatto scelte sbagliate - il Chievo? Non mi quadra" : Conosce la macchina, se verrà assistito nella politica sportiva riuscirà a fare la riforma dei campionati".

13 novembre 2018 : un anno fa Italia-Svezia : Provando a prenderla col sorriso, per chi ci riesce anche a un anno di distanza, questi 365 giorni non sono passati invano. Intanto c'è un ex ct, Giampiero Ventura , che si è fatto le vacanze a ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia si gioca tutto contro Svezia e Croazia : giocarsi tutto in due partite. Questo è il destino che aspetta la Nazionale Italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. contro Croazia e Svezia la squadra di coach Marco Crespi non può davvero sbagliare, perché partecipare alla manifestazione continentale è troppo importante per la continua crescita dell’intero movimento. La situazione in classifica vede in questo momento l’Italia in testa con 6 punti, stesso ...

EuroBasket Women 2019 Qualifiers - verso Italia-Svezia : aperta la prevendita : EuroBasket Women 2019 Qualifiers. Da oggi aperta la prevendita per italia-Svezia (La Spezia, 21 novembre). Tagliandi disponibili sul circuito Vivaticket Il 21 novembre alle ore 20.30 l’Italia affronta la Svezia nell’ultimo impegno dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers. Quella del PalaMariotti per le Azzurre sarà una sfida decisiva: al momento la squadra di Marco Crespi è al comando del girone H, importante sarà anche l’esito della partita ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia per Croazia e Svezia. L’ultimo ballo di Masciadri - sorpresa Panzera : Saranno diciassette le azzurre che, da domenica 11, si raduneranno a La Spezia in vista dell’ultimo doppio appuntamento con le Qualificazioni agli Europei 2019, in cui l’Italia dovrà affrontare la Croazia a Slavonski Brod e la Svezia al PalaMariotti della città ligure. Per Raffaella Masciadri quella in arrivo è l’ultima convocazione in Nazionale: la giocatrice di Schio è ormai prossima al ritiro, che avverrà alla fine di ...

Olimpiadi invernali - la Svezia sfida l’Italia : “vi aspettiamo a Stoccolma” : Olimpiadi invernali, la più temibile avversaria per le candidate italiane è di certo la Svezia che con Stoccolma propone una valida alternativa Ha fatto due volte il giro del mondo in barca a vela, ama l’Italia e da nuovo patron della Volvo Ocean Race sogna di coinvolgere anche un team tricolore. Intanto, però, difende i colori della Svezia nella sfida con Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali. “Vi aspettiamo tutti a ...

L'Italia femminile vendica la Nazionale maschile : Svezia battuta in amichevole 1-0. FOTO : Le azzurre guidate da Milena Bertolini hanno battuto la Svezia nell'amichevole giocata allo stadio Zini di Cremona, test importante in vista del Mondiale. Una piccola rivincita nei confronti della ...

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...

