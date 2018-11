ITALIA | SANDRO TONALI | ' PIRLO? NO | MI ISPIRO A GATTUSO' Il talento del Brescia | ' da

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : domani ITALIA-Francia. Parla Sandro Campagna : “Non dovremo sottovalutare l’avversario” : Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospiterà domani alle ore 20.00 la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne ...

Pompieri cuneesi ai campionati ITALIAni di ciclismo dei Vigili del fuoco : Alessandro Tardivo primo assoluto nella prova a cronometro : C'era anche una rappresentanza cuneese, che ha ottenuto ottimi risultati, al campionato italiano di ciclismo - su strada e a cronometro " riservato ai Vigili del fuoco e svoltosi a Montefiascone , ...

Basket – Niente NBA né ITALIA : Alessandro Gentile riparte dall’Estudiantes Madrid : Alessandro Gentile ha scelto di ripartire dall’Estudiantes Madrid: nel contratto presente una clausola per svincolarsi ed accettare la chiamata di una squadra che gioca le coppe Dopo aver accarezzato il sogno di giocare in NBA con gli Houston Rockets, Alessandro Gentile, tagliato dalla franchigia texana nei giorni scorsi, ha deciso di accordarsi con l’Estudiantes Madrid. A riportarlo è stata la rosea che svela anche un particolare presente ...

Sollevamento pesi - Europei Junior e Under 23 : Alessandro Vinci è nono nei -105 kg Junior. L’ITALIA chiude con 16 medaglie! : Oggi si è disputata la settima e penultima giornata dei Campionati Europei Junior e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Per l’Italia ha gareggiato l’ultimo atleta di questa rassegna (domani non ci saranno azzurri in gara) nella categoria -105 kg Juniores maschile: Alessandro Vinci. L’azzurrino non è riuscito a fare meglio di una nona posizione di totale con 323 kg, frutto di uno strappo ...

Donazione midollo per il piccolo Alessandro Maria - ITALIA si mobilita - : Da Napoli a Milano, in tutte le Regioni, sono centinaia i donatori accorsi per aiutare il bimbo di 18 mesi affetto da Hlh, linfoistiocitosi emofagocitica,. Al momento è sottoposto a una terapia ...

Alessandro Maria in attesa di donatore midollo/ Sacca di staminali dall'ITALIA? Papà - "compatibilità incerta" : midollo, serve donatore compatibile per salvare Alessandro. Ultime notizie, il piccolo ha 5 settimane di vita: l'appello dei suoi genitori sta diventando virale(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:09:00 GMT)

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : Montenegro-ITALIA 11-8 dtr. Sandro Campagna : “La squadra avrebbe meritato un risultato diverso” : L’Italia della Pallanuoto maschile è uscita sconfitta dall’esordio nel primo turno dell’Europa Cup, che vedeva gli azzurri impegnati in trasferta in Montenegro. Il Settebello, dopo l’8-8 dei tempi regolamentari, è stato battuto ai tiri di rigore per 11-8. Al termine del match ha parlato al sito federale Sandro Campagna. Il CT ha affermato: “E’ stata una bella partita, molto fisica come ci aspettavamo, e finché ...

Pallanuoto - Europa Cup. Sandro Campagna verso Montenegro-ITALIA : “Partiamo col botto” : L’Italia è pronta per affrontare il Montenegro nella prima partita dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile, un torneo che mette in palio la qualificazione alla World League (4 posti, riservati ai vincitori dei vari gruppi) dove verranno assegnato un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Sandro Campagna, inserita nel gruppo C della competizione continentale insieme anche alla Francia, si appresta dunque a incominciare un ...

Alessandro Di Battista torna in ITALIA - la voce nel M5s : come lo mettono 'a cuccia' : E insomma, il M5s vorrebbe candidare Dibba, togliendolo così dalla politica nazionale dove, forse, con la sua intransigenza potrebbe fare più danni che altro. Per inciso, secondo fonti del M5s, lo ...

Combinata nordica - Campionati ITALIAni : vittoria di Alessandro Pittin a Predazzo. Prima volta per le donne : Alessandro Pittin ha incominciato la stagione vincendo i Campionati Italiani Assoluti di Combinata nordica. Il friulano si è imposto nella gundersen disputata a Predazzo e ha così portato a casa il tredicesimo titolo della carriera: sul trampolino HS104 non è stato preciso e ha chiuso alle spalle di Manuel Maierhofer ma poi nella frazione di skiroll ha dominato chiudendo col tempo di 21’57” precedendo Maierhofer di 1’10” ...

Alessandro Di Battista : "ITALIA sotto attacco della finanza"/ M5s : "Indispensabile che governo sia unito" : Alessandro Di Battista: "Italia sotto attacco della finanza". Ultime notizie M5s, il monito dell'ex parlamentare: "Indispensabile che governo sia unito"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Chi è Alessandro Morelli - il fidanzato (ITALIAno) della nipote di Lady Diana : Si chiama Alessandro Morelli il nuovo fidanzato (italiano) di Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana. La super modella che al Royal Wedding di Harry e Meghan ha catalizzato l’attenzione su di sé, è stata stregata dal talentuoso fotografo di moda. A suggellare la storia d’amore una foto postata dalla top model su Instagram, in cui appare sorridente accanto a Morelli. Immediatamente i fan hanno commentato lo scatto e Kitty ha persino ...

Cuochi d'ITALIA - la nuova stagione in onda su TV8 da lunedì : conduce Alessandro Borghese : Lunedì 15 ottobre inizia una nuova edizione di Cuochi d'Italia. In quella data, la prima puntata di questa trasmissione di cucina condotta da Alessandro Borghese andra' in onda su TV8, alle 19:30; successivamente, il programma continuera' a figurare nel palinsesto della rete ogni sera, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora. Per chi non conoscesse il format, questo programma consiste in un torneo tra venti specialisti dei fornelli che gareggiano ...