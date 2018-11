Italia | Ogbonna si candida per l’Azzurro | “Sogno sempre la Nazionale”

calcioweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) “La Nazionale è un obiettivo importante per me, un sogno che rimaneaperto. Ci sono molti buoni difensori in azzurro: la competizione è forte ma io mi candidoper una maglia“. Così, ai microfoni di Sky Sport, il difensore del West Ham Angelo, ha espresso il desiderio di tornare in Azzurro. Intanto, per l’ultimo impegno in Uefa Nations League col Portogallo e per l’amichevole con gli Usa, il ct Roberto Mancini si affida a questi uomini nel reparto arretrato: Biraghi, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Emerson, Florenzi, Romagnoli, Rugani. Nonostante la concorrenza agguerrita il centrale ex Torino, che vanta 13 presenze con l’, sia rientrare nel giro della Nazionale. Un messaggio per Mancini che, come ha dichiarato più volte, ha intenzione di tenere in considerazione tutti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...