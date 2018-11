Italia | ' Nyt' | manovra finanziaria riapre dibatto Ue su come rinvigorire economia

Demagogia del Nyt sulla moda Italia na : Una volta ogni dieci anni, dalle pieghe della moda che applica il moltiplicatore del 6.0 alla propria produzione esce una qualche inchiesta antipatica. Dal New York Times, una qualche indagine contro la moda italiana esce una volta all’anno, e sempre in periodo di sfilate. Questa volta è successo ch

Lorenzin : articolo Nyt certifica fallimento e danno per tutta Italia : Roma – “Nel 2006 usciva nelle librerie americane il romanzo di Elizabeth Gilbert ‘Mangia Prega Ama’, fu un successo planetario, come il film che ne segui’, con Julia Roberts, campione d’incassi nel 2010. La coprotagonista di questo romanzo e’ Roma. Una Roma bellissima, viva e vivace” . “Fu per Roma il piu’ grande spot di promozione turistica dai tempi della ‘Dolce Vita’. ...