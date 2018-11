Italia | mercato potenziale degli studentati vale oltre 3 miliardi di euro

Calciomercato - Manchester City e Psg su un giovane talento Italiano : Il calcio italiano sembra essere sulla strada della rinascita e a confermarlo, oltre i risultati ottenuti dai club di Serie A nelle competizioni europee, ci si sta mettendo anche il Calciomercato. Infatti, i club più importanti d’Europa stanno mettendo sott’occhio alcuni giovani talenti del nostro paese. Uno di questi è Sandro Tonali che, dopo aver ricevuto notizia della convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini, ha ...

Il calciomercato oggi – Nuova esperienza in Italia per Giuseppe Rossi : Giuseppe Rossi è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massima Serie A. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa in Serie C. Secondo alcune voci delle ultime ...

A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce : In un mercato dell’auto che a ottobre registra una frenata (-8,2%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato, raggiungendo il 16,5% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a ottobre 2017 (15,7%). A ottobre Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot hanno immatricolato complessivamente 26.870 vetture e veicoli commerciali, […] L'articolo A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce sembra ...

Quello Italiano è il quarto mercato del lavoro meno efficiente in Europa. Un'analisi : mercato del lavoro italiano poco efficiente, talmente poco da finire in fondo alla classifica europea: per la precisione in quart'ultima posizione tra i 28 paesi membri dell'Unione. Ma anche ...

Dell'Orto - Eicma - : Italia 1° mercato Ue per moto - bene stime 2018 : Milano, 6 nov., askanews, - 'Dal nostro Paese, primo mercato in Europa, continuano ad arrivare segnali positivi. Il mese di ottobre segna infatti un più 18% sull'anno scorso e le nostre proiezioni ...

Mercato Italia - Vendite auto in calo del 7 - 4% : Il Mercato Italiano dell'auto continua a frenare dopo il boom di agosto e il tracollo di settembre, con le immatricolazioni di ottobre ferme a 146.655 unità e in calo del 7,42%. Le performance negative sono ancora una volta da addebitare all'effetto WLTP, lo standard di omologazione entrato in vigore il 1 settembre, che ha spinto gli automobilisti ad anticipare gli acquisti ad agosto per sfruttare le promozioni varate da concessionarie e case ...

Mercato auto Italia -7 - 4% a ottobre : ANSA, - TORINO, 2 NOV - Ancora un segno negativo per il Mercato delle auto in Italia. A ottobre i veicoli immatricolati sono stati 146.655, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017, quando ...

Calciomercato - si accende la corsa ad Aaron Ramsey : il Liverpool si tira fuori - Italiane scatenate : Inter, Juventus e Milan partecipano alla corsa per Aaron Ramsey, il quale in estate si svincolerà dal proprio contratto con il suo club storico, l’Arsenal Aaron Ramsey non rinnoverà il proprio contratto con l’Arsenal, questo è affare noto ormai da tempo. Il calciatore gallese sta già sondando il mercato per capire dove giocherà nelle prossime annate e qualcosa si sta muovendo attorno al suo nome. Prendere un calciatore del suo ...

Calciomercato - Zappacosta può tornare in Italia : ecco le soluzioni : L’esterno Zappacosta rappresenta uno dei terzini Italiani più forti tanto da aver attirato le attenzioni da parte del Chelsea, l’avvio è stato molto incoraggiante mentre con il tempo è stato messo ai margini. Per questo motivo l’ex Torino potrebbe lasciare i Blues e tornare in Italia, sono almeno due le soluzioni possibili. La prima porta proprio ad un ritorno in granata, il tecnico Mazzarri sta cercando un terzino destro ...