Italia-Australia | rugby | test match sabato a Padova con diretta tv alle 15 su Dmax

Rugby - test match : Italia-Australia in diretta il 17 novembre da Padova su Dmax : Il Franchi di Firenze, dopo lo storico successo con il Sudafrica del 2016, porta di nuovo fortuna all’Italia del Rugby che su questo stesso terreno batte la Georgia 28-17 che sogna di prendere il posto degli azzurri nel Sei Nazioni. L’Italia della palla ovale è tornata così a sorridere, perché con questa vittoria scavalca proprio i caucasici nel ranking mondiale 13/o posto e scongiura il rischio di non partecipare al più importante torneo ...

Rugby - cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili combinazioni : rischio sorpasso targato USA : Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match di Rugby che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’Australia, con inizio alle ore 15.00. La vittoria sui ...

Rugby - Edoardo Padovani convocato per Italia-Australia : “Sto bene - un onore essere qui” : Edoardo Padovani è stato convocato per Italia-Australia, test match che la nostra Nazionale giocherà sabato 17 novembre contro i Wallabies a Padova. L’estremo delle Zebre non veste la maglia azzurra dal tour estivo del 2017, proprio dalla sfida contro gli oceanici a Brisbane (in quell’occasione segnò anche una meta). Il 25enne, che vanta già 14 cap in Nazionale, si è aggregato al gruppo che sabato ha sconfitto la Georgia a Firenze e ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia sfida l’Australia - i Wallabies ai raggi X : Secondo fondamentale appuntamento nei Cattolica Test Match di novembre 2018 per la Nazionale italiana di Rugby che, dopo aver battuto la Georgia a Firenze, nello scontro più importante del mese, ora dovrà rimboccarsi le maniche ed affrontare le due super potenze dell’Oceania: sabato a Padova c’è l’Australia, la settimana successiva all’Olimpico di Roma arrivano gli All Blacks. Non sarà assolutamente una sfida facile ...

Nazionale Italiana Rugby - De Carli : “contro l’Australia dobbiamo sfruttare i loro errori” : Nazionale Italiana Rugby pronta d affrontare l’Australia sabato 17 novembre alle 15 allo stadio “Euganeo” Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby a Padova. L’Italia, arrivata nella serata di ieri nel capoluogo veneto, ha svolto una seduta di allenamento in palestra nella mattina odierna per poi spostarsi presso gli “Impianti Memo Geremia” nel pomeriggio. Sabato 17 novembre è in calendario il secondo Cattolica Test ...

Italia-Australia rugby - Test Match 2018 : programma - orario e tv : Terminato il tempo di gioire o specchiarsi. La Nazionale italiana di rugby ha dimostrato di valere il Sei Nazioni battendo una rivale diretta come la Georgia. Ora si può guardare avanti, ai prossimi appuntamenti e ad un 2019 che sarà durissimo. Prima però una doppia sfida oceanica: nel secondo dei Cattolica Test Match di novembre 2018 gli azzurri se la vedranno con l’Australia in quel di Padova. Andiamo a scoprire il programma e gli orari ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

Italia-Australia Rugby - quando si gioca e a che ora. Come vederla gratis in tv. Appuntamento su DMAX : Sabato 17 novembre alle ore 15.00 lo Stadio Euganeo di Padova sarà teatro del Test Match super impegnativo dell’Italia del Rugby contro l’Australia. Un pomeriggio in cui la palla ovale si tingerà dei colori azzurri ed aussie e si spera che la nostra compagine sappia esprimersi ad alto livello al cospetto di una formazione così forte. Gli esperimenti del ct O’Shea non ha sortito i risultati sperati e sul rettangolo verde veneto ...

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - Iannone primo Italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...

MotoGp – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta Italiana : la griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...

Niente Gp d’Australia per Antonio Boselli : l’inviato di Sky MotoGp costretto al ritorno in Italia : Antonio Boselli costretto a ritornare in Italia prima dell’inizio del weekend del Gp d’Australia a Phillip Island: i motivi dell’assenza dell’inviato di Sky Antonio Boselli non sarà questo weekend in Australia per il terzultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp. L’inviato Sky, che avrebbe dovuto presenziare al weekend a Phillip Island, sarà assente a causa di problemi familiari gravi che ...

MotoGp - Valentino Rossi a Melbourne mangia... Italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d'Australia . A ...