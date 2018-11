iPhone Xr | quanto vale davvero il nuovo smartphone low cost?

Quanto costa riparare iPhone XS - XS Max e XR fuori garanzia? : riparare i nuovi iPhone XS ed XR può essere molto costoso se fatto fuori garanzia. Ecco i prezzi in dettaglio per la sostituzione di alcune componenti Quanto costa riparare iPhone XS, XS Max e XR fuori garanzia? I nuovi iPhone XS sono già sul mercato da qualche settimana, mentre iPhone XR arriverà a giorni e tra i […]

iPhone XS - XS Max e XR : quanto costa ripararli fuori garanzia : Che Apple fosse cara in tutti i sensi è un fatto piuttosto noto e che la sua politica di assistenza strozzi le finanze del malcapitato lo è ancora di più, ma analizziamo da vicino cosa leggi di più...

Quanto costa produrre iPhone XS Max? : Il costo di iPhone XS Max è superiore di soli 50 dollari rispetto ad iPhone X. Secondo TechInsights produrre un iPhone XS Max costa 443 dollari Quanto costa produrre iPhone XS Max? Apple spende una fortuna per produrre iPhone XS Max, ma solo 50 dollari in più rispetto alla precedente versione ed il modello da 512GB è […]

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Un test ha la risposta : Quando ci si appresta ad acquistare uno smartphone una delle preoccupazioni maggiori resta quella relativa alla sua robustezza: andare in giro con un aggeggio pronto a finire in mille pezzi al primo urto o ad andare in tilt per uno schizzo d’acqua non è il massimo, soprattutto quando l’oggetto in questione costa più di mille euro. Ecco perché la compagnia di assicurazione SquareTrade ha voluto mettere alla prova gli ultimi iPhone di ...

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Inequivocabile drop-test in video : Apple non ha dubbi sulla qualità costruttiva di iPhone XS e XS Max, che si contraddistinguerebbero dalla precedente generazione per alcuni accorgimenti di natura pratica in grado di fare la differenza in termini di durevolezza e resistenza. Sarà realmente così? Sappiamo bene la mela morsicata Quanto sia brava nell'attività di marketing, e quindi nello sponsorizzare i propri prodotti: nella vita quotidiana questi nuovi dispositivi riusciranno per ...

Quanto dura la batteria su iPhone XS e iPhone XS Max : durata della batteria come si ricarica con la modalità Fast Charge e come fare la carica della batteria wireless. Tutti i segreti per caricare correttamente e far durare a lungo la batteria iPhone XS.

Quanto dura la batteria dell'iPhone Xs e iPhone Xs Max? : 21 Settembre 2018 - Gli iPhone Xs preordinati nelle giornate immediatamente successive alla presentazione ufficiale di Apple del 12 settembre 2018 sono pronti ad essere distribuiti in tutto il mondo. Tra le tante curiosità che hanno gli utenti che hanno acquistato il nuovo top di gamma di Cupertino una è tra le più ricorrenti: Quanto dura la batteria dell'iPhone Xs? Da sempre la durata ...

Quanto dura la batteria di iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? : iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr sono ufficiali. Tante ottimizzazioni e durata della batteria maggiore rispetto ad iPhone X ed iPhone 8 Plus Quanto dura la batteria di iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Apple ha presentato iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display OLED da 5.8 pollici […]

Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs - Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto : Volete sapere le Dimensioni dei nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Eccoli confrontanti con diversi smartphone in commercio Quanto sono grandi i nuovi iPhone Xs, Xs Max e iPhone Xr? Dimensioni a confronto Apple ha presentato i 3 nuovi iPhone, iPhone Xr il più economico con display LCD da 6.1 pollici, iPhone Xs medio gamma prezzo con display […]

iPhone XS e XR - quanto costano i nuovi smartphone Apple? : Il prezzo dei nuovi iPhone XS e XS Max segna due traguardi per il mondo degli smartphone: da una parte certifica che quella che un tempo chiamavamo fascia alta di mercato (cioè tutti i dispositivi top di gamma intorno agli 800 euro) è stata definitivamente superata da un segmento ancora più premium che staziona tranquillamente sopra i mille euro; dall’altra, pur riconoscendo alla Mela la volontà di frenare i prezzi – i modelli base dei ...