Inter su Rafinha e Chiesa | l' undici di Spalletti si rivoluzionerebbe RUMORS

Inter - torna di moda Rafinha : è sfida alla Lazio : torna di moda il nome di Rafinha in casa Inter . Secondo Rai Sport , il centrocampista brasiliano potrebbe tornare in nerazzurro a gennaio, ma sul giocatore c'è anche la Lazio .

Rafinha esclusivo : 'Inter - perché non mi hai tenuto?' : Leggi l'Intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Wanda e il "tocco" di Icardi Spalletti parla di Marotta

Inter - ancora possibile il ritorno di Rafinha : a gennaio la trattativa potrebbe decollare : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter dello scorso anno che ha riportato i nerazzurri in Champions League dopo quasi sette anni è il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore era in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, ma la societa' meneghina non ha potuto esercitarlo a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. A ribadirlo è stato anche ...

Inter - Rafinha potrebbe tornare a gennaio : Nel match di Champions League perso dall'Inter contro il Barcellona [VIDEO] per 2-0 al Camp Nou, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il grande ex di turno, Rafinha Alcantara, autore del gol del vantaggio ma non solo. Il fantasista brasiliano, infatti, spesso è volentieri è stato al centro del gioco rientrando da sinistra verso il centro, non facendo pesare l'assenza di Leo Messi. E chissa' quanti tifosi nerazzurri hanno rimpianto il ...

Inter - Rafinha potrebbe tornare a gennaio : Nel match di Champions League perso dall'Inter contro il Barcellona per 2-0 al Camp Nou, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il grande ex di turno, Rafinha Alcantara, autore del gol del vantaggio ma non solo. Il fantasista brasiliano, infatti, spesso è volentieri è stato al centro del gioco rientrando da sinistra verso il centro, non facendo pesare l'assenza di Leo Messi. E chissà quanti tifosi nerazzurri hanno rimpianto il fatto di ...

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Jordi Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Barcellona-Inter 2-0 : gol di Rafinha e Jordi Alba : Il Camp Nou va ancora un po' grande all'Inter. Il vestito cade sulle spalle, ha le maniche lunghe: insomma, bisogna crescere. Oggi va così, fra qualche mese chissà. Del resto anche l'Inter del ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto : Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di Calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno. Nel primo tempo l’Inter ...

Barcellona-Inter 2-0 : al Camp Nou decidono Rafinha e Jordi Alba [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Barcellona-Inter : 2-0. Rafinha e Jordi Alba fanno piangere Spalletti. I nerazzurri lottano ma non basta : In partita, ma senza mai dare la sensazione di poterla vincere. L’Inter torna da Barcellona senza punti e con il rammarico di aver sbagliato, specie nel primo tempo, le poche occasioni create nell’area dei catalani. Ti può andar bene in Italia, ma non contro questo Barca, che pur senza Messi è stato bravo a capitalizzare la supremazia con le reti dell’ex Rafinha al 32′ del primo tempo e di Jordi Alba a sei minuti dal ...

VIDEO Barcellona-Inter 2-0 - Highlights Champions League : gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli Highlights e i gold i Barcellona-Inter ...

Barcellona-Inter 1-0 La Diretta Rafinha apre la partita : Va in scena al Camp Nou il big match di questo mercoledì di Champions League, la sfida tra Barcellona e Inter, leader in classifica del Gruppo B a pari punti. Chi vince guadagna la prima posizione in ...

Barcellona-Inter 1-0 diretta live : Rafinha firma il gol dell’ex! [FOTO e VIDEO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

DIRETTA/ Barcellona Inter (risultato live 1-0) streaming video Rai 1 : Vantaggio dell'ex Rafinha! : DIRETTA Barcellona-Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:40:00 GMT)