Inter | Skriniar | ' Contro l' Atalanta è andato tutto male | ma lo schiaffo può farci bene'

Inter - Skriniar : “La sconfitta con l’Atalanta ci farà bene” : ”Contro l’Atalanta è stata una giornata nera, è andato tutto storto. Ma uno schiaffo così può anche farci del bene”. Il difensore dell’Inter Milan Skriniar commenta così, Intervistato dal ritiro della nazionale slovacca, il pesante ko dei nerazzurri domenica scorsa contro i bergamaschi. Il centrale, comunque, invita a voltare pagina perché la stagione è ancora lunga e vede i nerazzurri impegnati su più fronti: ...

Atalanta-Inter - le pagelle : Ilicic è stellare - Skriniar sbaglia tutto : pagelle ATALANTA BERISHA 5.5 Poco impegnato dall'Inter, ma stava per rovinare tutto in avvio di ripresa con quel passaggio sbagliato da dove nasce poi il fallo da rigore di Mancini. TOLOI 6.5 Qualche ...

Skriniar : 'Non penso di lasciare l'Inter' - : Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dei nerazzurri in un'intervista a Dazn: 'Come ho detto prima non penso a queste cifre di cui si parla. penso al mio lavoro e a farlo come meglio crede.

Inter - Skriniar alza l’asticella : “vogliamo vincere con Atalanta e Tottenham - siamo una grande squadra” : Il difensore slovacco ha parlato delle prossime sfide dell’Inter, sottolineando come l’obiettivo sia quello di portare a casa due vittorie “Contro l’Atalanta sarà una partita difficile, l’anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma siamo una grande squadra e dobbiamo andare a Bergamo a vincere per dare continuità alle nostre prestazioni e ai risultati“. Spada/LaPresse E’ il pensiero del ...

Inter - ecco la richiesta di Skriniar : Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , Milan Skriniar ha rifiutato la proposta di rinnovo di 2,5 milioni di euro a stagione dell' Inter : il centrale slovacco chiede oltre 3 milioni.

Inter - l'accordo per il rinnovo di Skriniar è sempre più vicino (RUMORS) : Uno dei grandi protagonisti dell'Inter da più di un anno a questa parte è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar, arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni e tornato dal prestito al Pescara. Anche quando lo scorso anno la squadra nerazzurra ha attraversato un periodo di crisi tra dicembre e febbraio, tra l'altro, il giocatore è sempre stato ...

Inter - il Manchester United e il Bayern Monaco insistono per Skriniar : L'Inter negli ultimi due anni, grazie anche al grande lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio, è riuscita a costruire una rosa competitiva sia a livello italiano sia a livello europeo, come dimostrato dalle prime apparizioni in Champions League dopo quasi sette anni di assenza. E uno degli elementi che si è messo maggiormente in mostra è il centrale slovacco, Milan Skriniar, spesso tra i migliori in campo anche nel periodo più buio ...

Manchester United e Bayern Monaco su Skriniar. Ma l'Inter... : Tuttavia, l'Inter non può non ascoltare i rumurs provenienti dal mondo del calciomercato. Nella scorsa estate, il club meneghino avrebbe rifiutato delle proposte da circa 65 milioni di euro, ...

PAGELLE/ Barcellona Inter (2-0) : i voti - serata negativa per Skriniar (Champions League) : PAGELLE Barcellona Inter (2-0): i voti della partita con i migliori e i peggiori visti in campo al Camp Nou in Champions League. I nerazzurri cadono in Spagna, reti di Rafinha e Jordi Alba(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Barcellona-Inter 2-0 - le pagelle dei nerazzurri : il migliore è Skriniar : Si è appena conclusa la gara del Camp Nou tra Barcellona ed Inter, valida per la terza giornata del gruppo B di Champions League. A imporsi sono i blaugrana grazie alla rete del grande ex, Rafinha Alcantara, al 32', che insacca su cross di Luis Suarez, approfittando di un'incertezza di Milan Skriniar [VIDEO], prima del raddoppio di Jordi Alba a 7 minuti dalla fine. Un successo per 2-0 che permette agli spagnoli di ipotecare il passaggio del ...

Inter - il Manchester United vuole Skriniar : prepara l'offerta (RUMORS) : Uno dei migliori elementi all'Interno della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale difensivo slovacco, Milan Skriniar. Acquistato dalla Sampdoria per soli cinque milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni, il giocatore si è affermato la scorsa stagione come uno dei migliori Interpreti del ruolo nel campionato italiano e non solo. Anche in Europa, infatti, in Champions League il centrale nerazzurro ha ...

Inter - Skriniar : 'Create più occasioni del Milan - potevamo fare qualche gol' : Milan Skriniar , difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport durante l'Intervallo di Inter-Milan: 'Secondo me abbiamo creato più occasioni di loro, potevamo fare qualche gol ma siamo ancora sullo 0-0. Nel secondo tempo dobbiamo dare ancora di più'.

Skriniar : 'Bello che Mourinho sia Interessato a me ma voglio solo l'Inter' - : Anche se Josè è uno degli allenatori più famosi, migliori e grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché sono all'Inter e sono felice in nerazzurro. Sono felice a Milano, è una città ...

Skriniar : 'L'Interesse di Mourinho fa piacere - ma sono felice all'Inter. Vogliamo fare punti a Barcellona' : Anche se è uno degli allenatori più famosi, più bravi e più grandi del mondo, non è qualcosa a cui penso, perché gioco per l'Inter e sono felice qui'. CHAMPIONS - 'È fantastica, è la prima volta che ...