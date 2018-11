calcioweb.eu

: #Inter, scoppia un 'caso' nelle ultime ore: a breve contatti con #Samp e #Torino - CalcioWeb : #Inter, scoppia un 'caso' nelle ultime ore: a breve contatti con #Samp e #Torino - interliveit : #calciomercato #Inter, scoppia il ‘caso’: un big si arrabbia. Cessione a gennaio? - ApCalciomercato : Inter, scoppia il ‘caso’: un big si arrabbia. Cessione a gennaio? -

(Di martedì 13 novembre 2018) L’è reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell’Atalanta, ko che ha permesso a Juventus e Napoli di allungare in classifica. Nel complesso ha deluso la prestazione ed una causa può essere rappresentato nei tanti impegni ravvicinati, adesso la pausa per lasciare spazio alla Nazionale.ore èto un caso, in particolar modo l’attaccante Candreva non ha preso bene l’ennesima esclusione, il calciatore non sembra più rientrare nei piani di Luciano Spalletti. Per questo motivo dovrebbe concretizzarsi la cessione già nel mercato di gennaio, due le squadre pronte a mettersi in contatto con l’doria e. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloun ‘caso’ore: acon ...