Intelligenza artificiale | 2mila professionisti al forum Aixa 2018

Classe A - sempre più Intelligenza artificiale anche nelle auto “medie” : Lisbona – Dalle parole ai fatti: ormai basta pronunciarne poche e misurate per vedere le luci di casa accendersi da sole, il termostato del riscaldamento regolarsi sulla temperatura desiderata, persino il forno avviare la cottura. È il piccolo miracolo compiuto da assistenti digitali sempre più presenti nelle nostre vite. Nessuno stupore, dunque, se anche i costruttori di automobili abbiano investito risorse e talento nella creazione ex ...

Gboard si aggiorna con alcune novità e il supporto all’Intelligenza artificiale in inglese : Il team di Gboard ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa popolare app, rendendo così ufficiali alcune feature su cui stava lavorando già da tempo L'articolo Gboard si aggiorna con alcune novità e il supporto all’intelligenza artificiale in inglese proviene da TuttoAndroid.

L’Intelligenza artificiale sui WC è realtà grazie ancora una volta a Xiaomi : Può l'intelligenza artificiale migliorare le funzioni offerte da un WC? Secondo Xiaomi si, tanto che la soluzione arriva sulla piattaforma di crowdfunding. L'articolo L’intelligenza artificiale sui WC è realtà grazie ancora una volta a Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Un telegiornale condotto da un'Intelligenza artificiale? E' tutto vero : L'agenzia di stampa statale cinese si chiama Xinhua e ha rivelato delle AI in grado di sostituire i giornalisti nella lettura delle news, riporta Theverge.Non è esattamente chiaro come e quale tecnologia sia usata, ma sostanzialmente si tratta di applicazione del machine learning, recente branca di ricerca informatica che sta avendo proprio in questi anni le principali applicazioni (basti pensare agli assistenti virtuali di Google o Amazon, che ...

Ecco il primo giornalista robot : “frutto” dell’Intelligenza artificiale : Ecco il primo giornalista robot Il lettore di news è l’ultimo ritrovato delle applicazioni di tecnologia: ha un volto, una voce, varie espressioni facciali e movimenti come una personale reale. Oltre a leggere le news, può apprendere da solo cosa fare durante le dirette e comportarsi come un esperto e affidabile giornalista professionista Il primo anchor “virtuale” al mondo è cinese ed è frutto di intelligenza artificiale: l’agenzia Xinhua, la ...

Perché Malta punta tutto su Blockchain e Intelligenza artificiale : Verrà poi realizzata un'analisi dell'impatto del rilancio dell'economia digitale e costruita una politica che tenga conto dell'Intelligenza artificiale eticamente allineata, trasparente e socialmente ...

Ecco il primo giornalista robot : è “frutto” dell’Intelligenza artificiale : Il primo anchor “virtuale” al mondo è cinese ed è frutto di intelligenza artificiale: l’agenzia Xinhua, la Nuova Cina, ha presentato mercoledì il “mezzobusto” televisivo alla quinta edizione della World Internet Conference di Wuzhen, provincia dello Zhejiang, mandandolo in servizio da ieri. Il lettore di news è l’ultimo ritrovato delle applicazioni di tecnologia: ha un volto, una voce, varie espressioni facciali e ...

Guarda un telegiornale cinese condotto da una Intelligenza artificiale : La Xinhhua News Agency ha affermato che il presentatore IA gli permetterà di tagliare dei costi in post-produzione, ma non è ancora chiaro se l'implementazione sul lungo termine dell'IA nel mondo del ...

In Cina ci pensa l’Intelligenza artificiale a condurre il telegiornale : Una delle nazioni più all’avanguardia dal punto di vista dell’intelligenza artificiale è la Cina. Per una ragione principale: il governo di Pechino ci ha visto fin da subito uno strumento facile ed accessibile per mantenere il controllo. Dopo aver messo a punto un sistema di riconoscimento facciale in grado di scovare un sospetto in mezzo a 60mila persone e aver realizzato un sistema di sorveglianza in grado di capire chi sei in base ...

Google ha un dilemma tra etica e affari nella corsa all’Intelligenza artificiale : Google (foto: Wired.it) Non solo lo stop alla corsa per Jedi, un contratto da 10 da miliardi di dollari con il governo degli Stati Uniti. Google ha cancellato o revisionato altri progetti dopo aver adottato i principi etici che guidano il colosso di Mountain View nello sviluppo dell‘intelligenza artificiale (Ai), nuova bussola della strategia aziendale. A confermarlo a Wired è Jen Gennai, responsabile della divisione per l’etica del ...

A Napoli roadshow per scovare talenti Intelligenza artificiale : Napoli, 8 nov., askanews, - Individuare talenti e startup con idee innovative nell'ambito dell'intelligenza artificiale per supportarle nella realizzazione di nuove soluzioni per il mercato: è l'idea ...

In Cina fa l'esordio l'"Ai Anchors" - il presentatore digitale che legge le notizie grazie all'Intelligenza artificiale : In Cina arriva l'anchorman digitale. Xinhua, agenzia stampa cinese, non ha svelato i dettagli di quale tecnologia sia stata usata per creare l'intelligenza artificiale (IA) che legge le notizie utilizzando voci sintetiche. Spiega però che la base è umana, quindi cronisti e conduttori tg filmati, sui quali viene sovrapposta un animazione della bocca e del volto per trasformare parole e espressioni del giornalista.Secondo gli esperti ...

Intelligenza artificiale - e se giudici e avvocati fossero sostituiti da robot? : Carissimo Alan Turing, mi sono imbattuto in una delle tue frasi più celebri. Una di quelle che lo snobismo intellettualistico occidentale bolla come “pericolose” o “spaventose” (nel senso che farebbero spaventare coloro che la ascoltano). Sei stato il precursore e l’inventore delle macchine pensanti e dunque, non avresti potuto affermare altro, se non che “alla fine del secolo l’uso delle parole e l’opinione delle persone di ...