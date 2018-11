Infortunio sul lavoro a Lignano

Infortunio Mattiello - le ultime sull’esterno del Bologna : Infortunio Mattiello – L’esterno del Bologna Federico Mattiello non sarà ancora disponibile per la partita di domani contro la sua ex squadra, il Chievo Verona. L’Infortunio subito in allenamento il 13 ottobre sembrava potersi risolvere in 2 settimane, ma in realtà la lesione al gemello mediale non è stata ancora smaltita, così Mattiello avrà altre due settimane per curarsi e tornare a disposizione. La conferma è arrivata ...

Infortunio Higuain - ecco la decisione di Gattuso sul Pipita : Infortunio Higuain – Il Milan è reduce dal pareggio nella trasferta di Europa League contro il Betis, importante punto contro gli spagnoli per la corsa alla qualificazione. Nel match di ieri non ha preso parte alla partita l’attaccante Gonzalo Higuain dopo l’Infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Udinese. Oggi la squadra rossonera è scesa in campo per preparare il big match contro la Juventus, in ...

Infortunio Mertens - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Napoli : Infortunio Mertens – Il Napoli ha comunicato in maniera ufficiale quali sono le reali condizioni di Dries Mertens. Costretto ad abbandonare il campo nella sfida col Psg a causa di un problema alla spalla, il folletto azzurro ha preoccupato i tifosi partenopei, anche se poi ci ha pensato Ancelotti nel post partita a chiarire che non si trattasse di nulla di grave. Nella nota ufficiale di oggi si legge: “Mertens, che è uscito nel ...

Infortunio Emre Can - presto al lavoro sul campo : a disposizione entro la fine del 2018? : Infortunio Emre Can – Il centrocampista tedesco della Juventus sta recuperando dall’operazione subita nella scorsa settimana per la rimozione del nodulo tiroideo. Emre Can potrà tornare a lavorare sul campo relativamente presto, ma non potrà forzare immediatamente: i carichi andranno aumentati gradualmente, come se l’ex Liverpool dovesse svolgere la preparazione estiva. Per questo motivo, perché possa tornare a ...

Infortunio Mertens : le ultime sulle condizioni del belga uscito acciaccato contro il PSG : Infortunio Mertens, le ultime novità in merito al calciatore del Napoli che ieri sera ha accusato un problema alla spalla Infortunio Mertens, il calciatore del Napoli è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la gara col PSG a causa di un problema alla spalla. Il belga è uscito malconcio, con il ghiaccio a tentare di lenire il dolore, per il Napoli arrivano però notizie confortanti. Innanzi tutto va detto che non si ...

Infortunio sul lavoro Cagli - operaio cade da 8 metri di altezza. È gravissimo : Cagli , Pesaro e Urbino, , 5 novembre 2018 " gravissimo incidente sul lavoro a Cagli , dove un operaio rumero di 46 anni è caduto da un'altezza di otto metri. L'uomo stava pulendo le caditoie di sopra ...

Milan - Infortunio Higuain : le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante argentino : La contusione al fianco subita nel match contro l’Udinese dovrebbe essere smaltita dall’attaccante argentina in tempo per il match contro la Juventus-- Il Milan resta in ansia per le condizioni di Gonzalo Higuain, uscito nel corso del primo tempo del match con l’Udinese per una contusione al fianco. Dopo le manovre del chiropratico rossonero messe in atto già nella serata di ieri, l’attaccante argentino si sottoporrà domani ad altri ...

Infortunio Nainggolan - le ultime sul centrocampista nerazzurro in vista di Genoa e Barcellona : Infortunio Nainggolan – Il centrocampista nerazzurro prosegue il suo percorso di recupero dall’Infortunio subito in occasione del derby della Madonnina di una decina di giorni fa. Il belga è tornato a correre e ha manifestato dei miglioramenti, che però potrebbero non essere sufficienti a fargli spuntare una convocazione nel match di sabato contro il Genoa. Decisamente più facile e verosimile una sua presenza, nella lista dei ...

MotoGp – Pirro - i test sulla Gp19 e l’Infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo Infortunio : “sono scoraggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

Infortunio Nainggolan - le ultime sul recupero del centrocampista belga dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Il centrocampista nerazzurro non è stato convocato per l’impegno di stasera dell’Olimpico contro la Lazio e proseguirà l’iter riabilitativo a Milano. Però c’è una novità in merito al suo recupero: Nainggolan, infatti, tornerà a correre al più tardi nella giornata di domani e lo staff medico potrebbe consegnarlo a Spalletti già per la gara del prossimo fine settimana contro il Genoa. ...

Milan-Sampdoria - Infortunio Caldara : le ultime sulle condizioni del giocatore rossonero : Uscito nel finale per un problema alla caviglia, il difensore rossonero ha riportato una distorsione che verrà valutata meglio domani Sembra più lieve del previsto l’infortunio occorso a Davide Calabria nel corso della partita tra Milan e Sampdoria, giocata nel pomeriggio di oggi a San Siro. Uscito nel finale dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, l’esterno difensivo rossonero si è sottoposto ai primi controlli che hanno ...

Infortunio Boateng - le ultime sul calciatore del Sassuolo : Infortunio Boateng – Buone notizie a metà per il Sassuolo di De Zerbi: il problema fisico che ha tormentato Boateng di recente, infatti, sembra essere stato risolto, ma il calciatore ghanese non è ancora pronto per scendere in campo dall’inizio. Dopo essere rimasto fuori dalla lista dei convocati per l’impegno del “Ferraris” contro la Sampdoria, Boateng è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri, nonostante le ...

Infortunio Nainggolan - gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore dell’Inter : Infortunio Nainggolan – L’Inter è reduce dalla sconfitta sul campo del Barcellona, una prestazione deludente quella della squadra di Luciano Spalletti nonostante la forza dell’avversario. Adesso i nerazzurri sono al lavoro per preparare un altro match difficilissimo, quello contro la Lazio di Simone Inzaghi, la squadra biancoceleste reduce da un momento molto importante e dal successo in trasferta contro il Marsiglia. In ...