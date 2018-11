Infortunio Milinkovic-Savic | Lazio in apprensione per il serbo

calcioweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) Brutte notizie per la. Dal ritiro della Serbia, il ct ha fatto sapere chesalterà il prossimo impegno della Nazionale per un problema fisico. Lo staff tecnico laziale si subito è messo in contatto con i medici della Nazionale serba, che stanno valutando le condizioni del centrocampista. L’è stato confermato in conferenza stampa dal tecnico Krstajic: “La lista dei disponibili dovrà essere ridotta perché alcuni giocatori devono ancora arrivare in ritiro, e abbiamo un giocatore che ha riportato l’e non sarà con noi. Questo è Sergej, che ha riportato un problema al tendine del ginocchio nell’ultima partita“. Il commissario tecnico ha escluso, per il momento, un ritorno a Roma del biancoceleste: “Per ora salta la partita di sabato, poi vediamo“. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...