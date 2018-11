Infortunio Diego Costa | trauma al piede per l’attaccante dell’Atletico

Infortunio Diego Costa - tegola Atletico : l’attaccante out : Infortunio Diego Costa – Si stanno giocando le gare valide per la seconda giornata di Europa League, una partita che sta regalando emozioni è quella tra Atletico Madrid e Brugge. La squadra di Simeone in vantaggio per 2-1 ma il club spagnolo deve fare i conti con l’Infortunio dell’attaccante Diego Costa, problema che sembra abbastanza grave ed aggiornamenti nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...