Infortunio Bonaventura | rischio operazione | i tempi di recupero shock

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Infortunio Bonaventura - infiammazione al ginocchio per il centrocampista : le ultime : Infortunio Bonaventura – Il Milan ricomincia a lavorare per preparare la partita di giovedì contro il Betis. Un occhio è rivolto ai numerosi acciaccati, che non consentono a Gattuso di schierare la migliore formazione possibile. Detto delle condizioni di Higuain, i problemi dei rossoneri riguardano anche Calabria, Kessiè, Calhanoglu e Bonaventura. Se per la caviglia di Calabria potrebbe essere necessario attendere la prossima sosta, ...