Informazione | anche a Venezia giornalisti in piazza per libertà di stampa

La disInformazione delle “organizzazioni ombra” ha fatto breccia anche alle elezioni Midterm : Le campagne elettorali a stelle e strisce continuano ad essere il laboratorio per la messa in campo di strategie per la manipolazione dell'opinione pubblica digitale. Alla vigilia delle elezioni Midterm del 6 novembre 2018, Facebook ha annunciato di aver rimosso circa 800 profili coinvolti in tattiche di disinformazione. Dopo aver appurato come le elezioni del 2016 furono influenzate da team digitali russi, arriva un'altra evidenza su ...