Infanzia | Save the Children | la povertà assoluta in Italia colpisce 1 | 2 milioni di

meteoweb.eu

: Un milione e 200mila bambini in povertà assoluta: viaggio nell'infanzia 'a rischio' - Today_it : Un milione e 200mila bambini in povertà assoluta: viaggio nell'infanzia 'a rischio' - Fondazione_Zoe : In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, insieme a Save the Child… -

(Di martedì 13 novembre 2018) 1,2di bambini e adolescenti vivono in. Ma non sono solo le condizioni economiche del nucleo familiare a pesare sul loro futuro. L’ambiente in cui vivono ha un enorme impatto nel condizionare le loro opportunità di crescita e di futuro. Pochi chilometri di distanza, tra una zona e l’altra, possono significare riscatto sociale o impossibilità di uscire dal circolo vizioso della: la segregazione educativa allarga sempre di più la forbice delle disuguaglianze, in particolare nelle grandi città, dove vivono tantissimi bambini, ed è lì che bisogna intervenire con politiche coraggiose e risorse adeguate. All’interno di una stessa città, l’acquisizione delle competenze scolastiche da parte dei minori segna un divario sconcertante. A Napoli, i 15-52enni senza diploma di scuola secondaria di primo grado sono il 2% al Vomero e quasi il 20% a Scampia, a Palermo il ...