Industria manifatturiera | ormai solo un miracolo può salvarci dal circolo vizioso

(Di martedì 13 novembre 2018) Sì: è passato tanto tempo, ma non sono scappato: alla mia veneranda età si conceda un pizzico di sosta ogni tanto necessitata. Sono stato silente a lungo per mia scelta: dopo aver per tre anni seminato l’idea che ci sono altri modi per uscire dalle secche “manifatturiere” in cui il nostro Paese si trova – per supponente insipienza degli economisti, ben più che dei politici – e dopo aver dato le tracce del progetto che unico ritengo utile e necessario per ridare linfa alla nostra capacità di prendere ordini, specie all’estero, ho deciso di lasciar sviluppare l’azione di questo nuovo governo (che io apprezzo) per vedere quali passi intendeva fare per rilanciarci nel mondo. Ohibò: ho sentito la solita sempiterna musica. I Keynes di oggi (leggi Stiglitz, Fitoussi. e compagnia cantante, allevata sui libri sacri delle polverose biblioteche), per niente innovativi, ...