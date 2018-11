Incidente sulla SS 115 | quattro feriti | uno di Vittoria e tre di Comiso

Incidente sulla Modica Ispica : giovane in rianimazione : Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Modica con un brutto trauma cranico, un 23enne vittima di un Incidente

Incidente stradale - auto cappotta sulla Modica Ispica : un ferito : Incidente stradale autonomo stamattina sulla Modica Ispica. Un'auto, guidata da un giovane, si è cappottata nei pressi del Borgo Don Chisciotte.

Asti - Rosa muore per un Incidente sulla strada che aveva denunciato come troppo pericolsa : Rosa Marchisio, 80 anni, è morta ieri ad Asti in un incidente lungo una strada di cui aveva sovente denunciato la pericolosità.Continua a leggere

Incidente con un camion sulla Statale 36 a Briosco : Valassina chiusa per i soccorsi : Code in Valassina per un Incidente che ha coinvolto un'auto e un camion con rimorchio all'altezza di Briosco, in direzione nord. Statale 36 chiusa per rimuovere il veicolo, uscita obbligatoria. Code ...

Incidente sulla Noto Palazzolo : muore Corrado Leone : Il 34enne Corrado Leone ieri pomeriggio mentre viaggiava a bordo di una moto si è scontrato con una mucca ed è morto sulla Noto Palazzolo.

MotoGp – L’ananas sulla pizza e il contatto con Zarco - Marquez sorridente a Sepang : “so che agli italiani non piace - Johann? Incidente di gara” : Marc Marquez pronto a lasciarsi l’Australia alle spalle: le parole dello spagnolo della Honda in conferenza stampa in Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

Incidente in provincia Roma : un morto sulla Salaria : Roma – La strada statale 4 Via Salaria e’ provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 48, nel comune di Nerola, in provincia di Roma, a causa di un Incidente. Il traffico e’ gestito con indicazioni in loco. Nell’Incidente una persona e’ deceduta. Il personale Anas e’ intervenuto al fine di ripristinare la transitabilita’ appena possibile. L'articolo Incidente in provincia Roma: un morto ...

Elisa si doveva sposare. Invece è morta in un Incidente sulla A4 : Elisa Boschi, 31 anni, era pronta per il matrimonio. L"abito già scelto e il futuro marito, Eugenio, il prossimo 1 giugno l"avrebbe aspettata emozionato all"altare. E Invece il destino crudele ha scelto in un altro modo. La vita di Elisa si è spezzata domenica scorsa sulla A4, verso le quattro e mezza del pomeriggio, a seguito di un grave incidente. Stava tornando a Modena dopo un fine settimana trascorso in Val d"Aosta, dove il suo amato ...

Incidente stradale sulla Comiso - Santa Croce Camerina : un ferito : Tre auto coinvolte e un ferito. E' il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto, intorno alle 19 sulla Sp 20, la Comiso - Santa Croce Camerina

Un Incidente rilancia il dibattito sulla caccia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Incidente sulla Ispica-Rosolini - 3 auto coinvolte - feriti : Ispica - Incidente stradale in serata, intorno alle 18, sulla Ispica-Rosolini. Tre le auto coinvolte. Due le persone ferite. Una donna di Avola è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Modica con ...

Incidente sulla circonvallazione di Pezze di Greco : un ferito : Pezze DI Greco - Ancora una volta la circonvallazione di Pezze di Greco è stata teatro di un Incidente stradale, avvenuto poco prima delle ore 18 di ieri , sabato 27 ottobre, sul rettilineo che dalla ...

MotoGp - Zarco si schianta sulla Honda di Marquez : spettacolare Incidente a quasi 300 km/h [VIDEO] : Il pilota della Yamaha Tech3 calcola male le distanze alla fine del rettilineo e si schianta sulla Honda del campione del mondo, cancellando la gara di entrambi Finisce dopo pochi giri la gara di Marc Marquez in Australia, il pilota spagnolo infatti è costretto al ritiro dopo l’incidente con Johann Zarco, arrivato alla fine del rettilineo principale. Il francese calcola male le distanze e tocca in staccata la Honda del campione del ...

Bari - doppio Incidente sulla statale 16 : carambola fra auto e bus. Traffico paralizzato in direzione nord : Traffico in tilt sulla statale 16. Poco dopo l'ora di pranzo, infatti, ben due incidenti, entrambi in direzione nord, stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti baresi. Il primo, il ...