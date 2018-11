Incidente sul lavoro nel cantiere edile al quartiere Tamburi La nota di CGIL | CISL e UIL

Incidente sul lavoro a Taranto - morti due operai edili : Padre e figlio stavano lavorando du un cestello elevatore quando il braccio che lo sostiene si è rotto, facendoli precipitare al suolo - Ancora morti sul lavoro. A Taranto, due operai edili hanno ...

Verstappen - rissa con Ocon : "Un idiota"/ Video F1 - spintoni e insulti dopo l'Incidente nel GP del Brasile - IlSussidiario.net : Verstappen, rissa con Ocon: "Un idiota". Video F1, spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile. Le ultime notizie

Formula 1 Brasile : tutto sull'Incidente tra Verstappen e Ocon : Tra i vari episodi occorsi nel weekend di gara della Formula 1 a Interlagos , ce n'è uno che analizziamo separatamente perché non solo decisivo nel risultato del GP, ma anche perché coinvolge numerosi ...

Napoli - Incidente sullo svincolo A1/A3 e 4 chilometri di coda in autostrada : Code chilometriche in autostrada e niente traffico in città. È il paradosso del lunedì mattina napoletano: se le strade interne della città non sono mai state così...

Incidente sulla Modica Ispica : giovane in rianimazione : Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Modica con un brutto trauma cranico, un 23enne vittima di un Incidente

Incidente stradale - auto cappotta sulla Modica Ispica : un ferito : Incidente stradale autonomo stamattina sulla Modica Ispica. Un'auto, guidata da un giovane, si è cappottata nei pressi del Borgo Don Chisciotte.

Asti - Rosa muore per un Incidente sulla strada che aveva denunciato come troppo pericolsa : Rosa Marchisio, 80 anni, è morta ieri ad Asti in un incidente lungo una strada di cui aveva sovente denunciato la pericolosità.Continua a leggere

Lady Diana - sospetti sull’Incidente mortale e il pensiero del suicidio : Lady Diana pensò al suicidio. Solo l’amore per i figli l’ha distolta dal proposito di togliersi la vita. E poi quei dubbi sull’incidente… A oltre 20 anni dalla morte, spuntano nuove sconvolgenti rivelazioni sulla Principessa triste. Questa volta a parlare è Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese. Intimo confidente di Lady D, ha deciso di raccontare al mondo i segreti dell’amica attraverso le pagine del ...

Incidente con un camion sulla Statale 36 a Briosco : Valassina chiusa per i soccorsi : Code in Valassina per un Incidente che ha coinvolto un'auto e un camion con rimorchio all'altezza di Briosco, in direzione nord. Statale 36 chiusa per rimuovere il veicolo, uscita obbligatoria. Code ...

Finali Mondiali Ferrari 2018 : terribile Incidente sul circuito di Monza [VIDEO] : Un brutto incidente tra due Ferrari 488 ha scosso l’atteso evento di chiusura della stagione motoristica della Casa di Maranello Durante le Finali Mondiali Ferrari 2018, l’annuale evento che conclude la stagione sportiva della Casa di Maranello, si è verificato un bruttissimo incidente che ha scatenato il panico tra i presenti. Nel corso della gara del Ferrari Challenge che si stava disputando sul circuito di Monza, due 488 si sono ...

Santa Luce. Grave Incidente sul lavoro in via Rosignanina : Un Grave infortunio è avvenuto nelle scorse ore a Santa Luce nel Pisano. Un operaio di 48 anni è caduto

Spazio - conclusa l'inchiesta sull'Incidente alla Soyuz Ms-10 : Milano, 5 nov., askanews, - In questa sequenza, ripresa da una telecamera di bordo del razzo Soyuz Ms-10 - che l'11 ottobre 2018 è stato costretto ad abortire il volo verso la Stazione spaziale ...

Incidente sulla Noto Palazzolo : muore Corrado Leone : Il 34enne Corrado Leone ieri pomeriggio mentre viaggiava a bordo di una moto si è scontrato con una mucca ed è morto sulla Noto Palazzolo.

Venezia - cade aereo ultraleggero vicino ad una pista di atterraggio : morti due piloti. Ansv apre inchiesta sull’Incidente : Un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo nei pressi dell’avio superficie di Caorle, in provincia di Venezia. Nell’incidente sono morte due persone. Entrambi erano piloti esperti, uno originario della provincia di Venezia, l’altro triestino. Al momento dell’incidente il tempo era buono: bisognerà attendere le perizie tecniche per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi a causare ...