Incidente in A22 | muore a 68 anni

ilrestodelcarlino

: Modena, muore nell'incidente in A22: ecco chi è la vittima - qn_carlino : Modena, muore nell'incidente in A22: ecco chi è la vittima - Carlino_Modena : Muore nell'incidente in A22: ecco chi è la vittima - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna fine code causa incidente tra Svincolo Modena Nord (Km 157,6) e A1 Allacciamento A22 Modena-Bren… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Modena, 13 novembre 2018 -mortale questa mattina in A22 all'altezza di Campogalliano. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 68ha perso il controllo della vettura ...