Incidente con quattro feriti a Comiso

Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano - polemiche dopo l'Incidente della figlia della Boccassini : L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura

Verstappen - rissa con Ocon : "Un idiota"/ Video F1 - spintoni e insulti dopo l'Incidente nel GP del Brasile - IlSussidiario.net : Verstappen, rissa con Ocon: "Un idiota". Video F1, spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile. Le ultime notizie

Formula 1 Brasile : tutto sull'Incidente tra Verstappen e Ocon : Tra i vari episodi occorsi nel weekend di gara della Formula 1 a Interlagos , ce n'è uno che analizziamo separatamente perché non solo decisivo nel risultato del GP, ma anche perché coinvolge numerosi ...

F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta : “l’Incidente tra Ocon e Verstappen è un problema loro!” : Lewis Hamilton vuole prendersi tutti i meriti in Brasile: una vittoria conquistata con tenacia e attenzione. Il britannico non ringrazia la fortuna Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di ...

VIDEO Max Verstappen aggredisce Esteban Ocon : spintoni nei box - i piloti vanno alle mani dopo l’Incidente! : E’ l’episodio principale del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Lo scontro tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India), con quest’ultimo doppiato, ha inevitabilmente condizionato lo sviluppo della corsa. L’alfiere di Milton Keynes era in vetta e si avviava a vincere la sua seconda gara consecutiva quest’anno e invece il transalpino ha ...

Incidente a caccia - spara e uccide per sbaglio l’amico in battuta : «Ero convinto di aver centrato un cinghiale» : Un colpo alla testa: è morto così Fulvio Ceccanti, 63 anni, sposato con due figli. Gli ha sparato per errore Luca Fornai, 64 anni. Brambilla: subito il reato di omicidio venatorio.

Franco Battiato riappare sui social - a pranzo con l’amico Luca Madonia dopo l’Incidente domestico del 2017 : “A pranzo dal mio amico Franco“, questa la didascalia di una foto pubblicata da Luca Madonia, ex chitarrista dei Denovo, in compagnia di Franco Battiato. Il primo scatto social che mostra nuovamente in pubblico il cantautore siciliano dopo l’incidente domestico a Milo, in provincia di Catania, che gli aveva provocato nel novembre 2017 una frattura al femore e bacino con uno stop forzato e l’annullamento di quattro ...

Incidente con un camion sulla Statale 36 a Briosco : Valassina chiusa per i soccorsi : Code in Valassina per un Incidente che ha coinvolto un'auto e un camion con rimorchio all'altezza di Briosco, in direzione nord. Statale 36 chiusa per rimuovere il veicolo, uscita obbligatoria. Code ...

Incidente a Modica : ubriaco al volante va a sbattere contro portone : Un giovane di 23 anni ubriaco, domenica sera, in pieno centro a Modica finisce con l'auto contro il portone di una casa. Era privo di patente.

Spazio - Incidente Soyuz : inchiesta conclusa - errore di assemblaggio : È arrivato dopo tre settimane di indagini il risultato dell’inchiesta nel settore spaziale più attesa degli ultimi anni, quella avviata da Roscosmos per ricostruire l’incidente alla Soyuz avvenuto lo scorso 11 ottobre. L’agenzia spaziale russa ha annunciato l’esito durante una conferenza stampa tenuta a Mosca il primo novembre: la navicella con a bordo il cosmonauta Alexey Ovchinine l’astronauta Nick Hague è stata danneggiata a causa di “un ...

Bici contro auto : Incidente a Borgosesia : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Bici contro auto: incidente a ...

Spazio - conclusa l'inchiesta sull'Incidente alla Soyuz Ms-10 : Milano, 5 nov., askanews, - In questa sequenza, ripresa da una telecamera di bordo del razzo Soyuz Ms-10 - che l'11 ottobre 2018 è stato costretto ad abortire il volo verso la Stazione spaziale ...