Incendi in California | le colonne di fumo riprese dai satelliti Nasa

Incendi in California : il piu' distruttivo di sempre. Aumentano vittime e dispersi [VIDEO] : Devastanti Incendi in California, Aumentano le vittime. Scenario infernale. Il ventodi "Satana", paragonabile a livello meteorologico al nostro "Foehn", sta letteralmente devastando la California :...

Bufale e teorie del complotto anche sugli Incendi in California : non servono raggi laser e attacchi intenzionali - la spiegazione esiste ed è già drammatica di per sé : Le immagini e i racconti che arrivano dalla California, devastata da molteplici incendi da Nord a Sud, ci lasciano senza parole e con un incolmabile senso di impotenza davanti alla forza devastante della Natura. O almeno dovrebbero essere queste le sensazioni provate alla vista di interi quartieri ridotti in cenere, di auto di cui sono rimasti solo i telai e all’interno i pochi resti carbonizzati delle persone che tentavano una fuga disperata ...

Incendi California - gli effetti devastanti di anni di siccità e cambiamenti climatici in numeri : la gestione delle foreste non c’entra : L’uomo e la natura condividono le responsabilità dei devastanti Incendi che hanno messo in ginocchio la California, ma la gestione delle foreste non ha svolto un ruolo principale, come invece sostenuto nei giorni scorsi dal Presidente Trump. La natura ha fornito i pericolosi venti che hanno fatto propagare rapidamente le fiamme e i cambiamenti climatici causati dall’uomo hanno ucciso alberi e cespugli che si sono trasformati in “carburante” per ...

Incendi California - una tragedia immane che non è ancora finita : aumentano morte e distruzione - scene apocalittiche e racconti agghiaccianti [VIDEO] : Le autorità che cercano il modo di frasi strada nei quartieri inceneriti dichiarano che l’Incendio della California meridionale, il Woolsey Fire, ha ora distrutto almeno 435 edifici, la maggior parte dei quali sono case, propagandosi su un percorso lungo 32km e ampio 22,5km. Le nuove cifre rilasciate arrivano mentre l’Incendio continua a bruciare tutto ciò che incontra sul suo percorso tra i canyon aridi di Malibù e nei suoi dintorni, dove ...

Incendi in California : le colonne di fumo viste dallo spazio [FOTO] : Gli Incendi boschivi che stanno devastando la California hanno provocato, finora, la morte di 44 persone. Oltre 200 i dispersi. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di catastrofe naturale, che consente di sbloccare gli aiuti federali. Le autorità hanno più volte confermato che si tratta dell’Incendio più mortale della storia di questo Stato. Il “Camp Fire“, che brucia da giovedì a nord della città di Sacramento, ha ...

California - tante star coinvolte negli Incendi. Del Toro : 'Sono scappato tra urla e disperazione' : Non soltanto Gerard Butler . Sono tante le star di Hollywood che abitavano a Malibu e le cui case sono state distrutte, . Da Lady Gaga a Martin Sheen , da Orlando Bloom a Guillermo Del Toro , che al ...

California devastata - è il peggior rogo della storia : 44 morti e 300 dispersi per gli Incendi : Gli sfollati sono 300mila. Neil Young attacca Donald Trump per la gestione dell'emergenza, ma anche per la sua riluttanza ad agire sul cambiamento climatico. E c'è polemica anche per i detenuti ingaggiati per spegnere le fiamme: "Due dollari al giorno per rischiare la vita".Continua a leggere

Incendi in California - il racconto del registra Guillermo Del Toro : “Un muro di fiamme - ancora negli occhi strade bloccate e panico” : “Mi restano negli occhi e nel cuore le strade bloccate, il panico. Tante persone che conoscevo ora sono disperse oppure, disperate, hanno visto ardere le loro abitazioni in una coltre di fumo e fiamme, che ha ridotto in cenere i ricordi, gli oggetti, la stabilità delle loro vite“: con queste parole il regista Guillermo Del Toro racconta, intervistato dal Corriere della Sera, le sue ore drammatiche, in fuga dagli Incendi in ...

Incendi in California - salgono a 44 le vittime : devastazioni per oltre 100 mld : Ma di ora in ora si fa sempre piu' pesante anche il bilancio dei danni, per le persone oltre che per l'economia dello stato, e sempre piu' urgente la necessita' di reperire risorse e soccorsi. Molte ...