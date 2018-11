In Italia più di un milione di bambini in povertà assoluta

Più che deludente la patch di novembre per Samsung Galaxy S9 : in arrivo in Italia - primi dettagli : Ci sono i primissimi dettagli riguardanti la distribuzione effettiva della patch di novembre per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand qui in Italia. Le prime segnalazioni si sono avute già nella giornata di ieri, mentre il tutto pare si stia concretizzando effettivamente oggi 13 novembre. Qual è il primo bilancio che possiamo tracciare sotto questo punto di vista? Dopo le buone notizie riguardanti la certificazione ...

Leader della crescita 2019 : ecco le aziende Italiane che crescono di più : Il Sole 24 Ore e Statista, società pioniera internazionale nell'elaborazione di dati di mercato e progetti di ricerca complessi, hanno scovato 350 aziende che si sono distinte per la rapidità di crescita dal 2014 al 2017. Non una classifica vera e propria, visto che la lista si basa su autocandidature a un bando pubblico, ma un indicatore della nuova Italia produttiva...

Gemitaiz : "Nella scrittura siamo noi rapper a dettar legge in Italia. Le canzoni pop composte a più mani sono tutte uguali - tutte brutte" : Gemitaiz non si ferma mai e ora - pochi mesi dopo l'uscita dell'ultimo disco 'Davide' - è pronto a tornare con il mixtape 'QVC8', un nuovo capitolo della saga in rima ormai diventata cult sul web. Il ...

Lavoro : Coldiretti Puglia - al secondo posto per agricoltura più giovane d'Italia; 3 su 10 sono donne : La Puglia è al secondo posto della classifica nazionale per numero di imprese giovani under 35 in agricoltura, secondo i dati Nomisma -Edagricole, un successo legato alla spinta all'innovazione e alle ...

Secondo appuntamento con Hell's Kitchen - la cucina più infernale d'Italia : Il programma è un adattamento italiano del cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione. La cucina di Hell's Kitchen non ha lasciato scampo all'unica concorrente che non lavora ...

Napoli - Ancelotti : 'In Italia più bravi sulla tattica - ma indietro sull'educazione' : Noi siamo molto ascoltati quando parliamo di tattica, dall'estero dobbiamo però imparare l'educazione allo sport, purtroppo su questo aspetto siamo indietro '.

Karate - Mondiali 2018 : l’Italia si conferma tra le più forti e fa un passo in avanti importante verso Tokyo 2020 : Ai Mondiali 2018 di Karate l’Italia si è confermata una delle nazioni di riferimento in questo sport a livello internazionale. Sul tatami di Madrid il bottino complessivo degli azzurri è di sette medaglie: un oro, un argento e cinque bronzi. Il Bel Paese chiude così al quinto posto nel medagliere (vinto dal Giappone) e va a migliorare nettamente il piazzamento della precedente edizione, che era un 15° posto con quattro bronzi. Questi risultati ...

Sapete utilizzare in modo corretto l’espressione “piuttosto che”? Moltissimi Italiani sbagliano - attribuendogli un significato errato : Al giorno d’oggi le battaglie per la grammatica e per il corretto uso di alcune espressioni sembrano quasi delle “cause perse”. Ci si sente un po’ come Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento. Ma la grammatica italiana fa parte della nostra stessa identità, fa parte della nostra cultura, del nostro bagaglio storico e della nostra stessa identità. Dunque perché calpestarla così, come se fosse un qualcosa di ...

Se i giovani Italiani sono più a destra dei loro padri : “I giovani sono più di sinistra, gli anziani sono più di destra”. È una frase che potrebbe essere un luogo comune, oppure una tendenza storicamente radicata e che oggi sembra avere anche qualche connotazione demografica oltre che anagrafica (basti pensare al comportamento di voto dei cittadini inglesi sulla Brexit o degli americani nella recentissima campagna elettorale per il Midterm). Eppure, questa frase che sembra descrivere una regola quasi ...

Italiani sempre più a piedi e in bici : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Gli Italiani per muoversi riscoprono 'i piedi' e le bici. Vanno meno in auto e, anche se il parco macchine continua a crescere, spesso scelgono di fare i passeggeri più che gli ...

Salvini a Berlusconi : con Lega al Governo Italia mai più serva : Roma, 11 nov., askanews, - 'Berlusconi parla addirittura di rischio 'dittatura' in Italia? Le lasci dire ai burocrati di Bruxelles e ai nostalgici di sinistra queste esagerazioni, l'Italia con la Lega ...

Banca Carige - l'inquietante test della Bce : è l'istituto Italiano che rischia di più : C'è una Banca italiana che, più di tutte le altre, ora è ' sorvegliata speciale ' dal sistema e dalla Bce . Si parla di Banca Carige che domani, lunedì 12 novembre, chiuderà le trimestrali. Ed entro ...

"Vecchi e giovani nell'Italia decadente. La previdenza nella morsa del populismo anti-migranti e del calo delle nascite. A rischiare di più - ... : ... le disuguaglianze pensionistiche sono poi lo specchio di quanto accade nel mondo del lavoro e della società, basta ricordare che meno dell'1,7% degli assegni coprono l'8% della spesa totale ...