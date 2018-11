In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 novembre | Gasparri diffamò Saviano | Lega | FI e Pd

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 novembre : Tav - 3 mesi di stop dalla Francia per la trattativa 5Stelle-Salvini : Grandi opere Tav, la tregua sui lavori per trattare con la Lega Rinviato – Con l’ok francese Roma ottiene la sospensione dei bandi. Se ne riparla a febbraio. Più tempo per le concessioni a Salvini in cambio del consenso allo stop di Carlo Di Foggia Grazie del pensiero di Marco Travaglio Ogni tanto riceviamo lezioni di diritto dagli “amici” di Repubblica. Càpita, per carità: le polemiche vanno e vengono. Noi però siamo sfortunati: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 novembre : Da “L’altra Italia” a “Spallata al governo” : i titoli dei giornali brandiscono la “riscossa civile” per rilanciare l’Alta Velocità : Il giornalone unico in piazza a Torino nel nome degli affari L’ammucchiata – Ditirambi e fake news sul Tav di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ottusangola. “I cittadini vanno informati a 370 gradi” (Barbara Lezzi, ministra M5S del Sud, L’aria che tira, La7, 10.11). Ma che dico 370! Signore, mi voglio rovinare: a 400 gradi! Assolta, ma colpevole. “Il Fatto c’è ma non è reato” (Repubblica, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 novembre : Il tribunale sentenzia : “Il fatto non costituisce reato” : Il Processo Falso su Marra, Raggi assolta. Per il giudice “non è reato” La sentenza – Dopo le arringhe dei difensori, assoluzione con formula piena dall’accusa di aver mentito sul ruolo del suo ex braccio destro nella nomina del fratello di Valeria Pacelli La marcia funebre di Marco Travaglio “Hanno perso la Virginità” (Il Tempo, 19.12.2016). “Il bivio di Raggi: ammettere la bugia col patteggiamento o rischiare il posto”, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : Oggi la sentenza La sindaca accusata di falso : L’accusa Il pm: “Dieci mesi alla Raggi Mentì per salvarsi il posto” Requisitoria – Il procuratore aggiunto Ielo: la prima cittadina negò il ruolo di Marra nella nomina del fratello di Valeria Pacelli Dura lex sed lex di Marco Travaglio Oggi sapremo se Virginia Raggi verrà assolta e resterà sindaco di Roma fino alla scadenza del mandato, o se sarà condannata e dovrà dimettersi in base al codice etico 5Stelle. Nel primo caso potrà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 novembre : “Sulla prescrizione intesa con la Lega o salta il Contratto” : L’intervista “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il Contratto” Luigi Di Maio – Il vicepremier nel giorno del vertice con Salvini: “Va trovata la quadra” di Luca De Carolis Il pm Matteo di Marco Travaglio Visto com’è finita la sua avventura politica, non c’è dubbio che Matteo Renzi abbia sbagliato mestiere. Un mese fa, intervistato da Maurizio Costanzo, ha confessato: “Da piccolo volevo fare il giornalista, poi il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 novembre. Renzi al telefono col padre : “C’è in gioco il mio culo” : Consip – Prima dell’interrogatorio Matteo: “Devi portare a casa il culo, niente provocazioni” Renzi “prepara” il padre: “Di’ la verità. Spero che tu capisca la fase che stiamo vivendo. Se dici non so chi sono questi, ti portano via” di Vincenzo Iurillo, Marco Lillo e Valeria Pacelli Populisti contro popolo di Marco Travaglio Mentre la Lega fa muro contro la sacrosanta riforma Bonafede, la prescrizione continua a decimare processi, a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 novembre : Stupri - truffe - spaccio : i reati che la Lega vuole prescritti : Il dossier truffe, Stupri, spaccio. La prescrizione ‘salva’ i reati odiati da Salvini Quale sicurezza – A piede libero stalker, abusivi, chi raggira gli anziani e chi scatena le risse: l’autogol della Lega, che è contraria alla riforma di Davide Milosa Salvi o Salvini di Marco Travaglio Ora che ha più tempo libero, Matteo Salvini potrebbe dedicarlo a un sondaggio, magari via Facebook, fra i suoi fan-elettori con poche domandine ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 novembre : Nino Di Matteo - il pm antimafia al Fatto : “La bloccherei alla richiesta di giudizio” : l’intervista – Di Matteo “La prescrizione va fermata. Salva i corrotti e i mafiosi” Il pm dice sì alla norma Bonafede che la interrompe alla prima sentenza e rilancia: “Bloccarla alla richiesta di giudizio” di Gianni Barbacetto Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Renzalvini. “L’urgenza di un accordo tra Lega e Pd. La lettera di Mattarella a Conte è un manifesto sulla pericolosità di questo governo. Lega e Pd hanno il dovere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 novembre : Sì Tav - la marcia dei 4 gatti : Tav, in attesa della marcia dei 40 mila contro l’Appendino protestano in 500 Pochissimi manifestanti in piazza Castello a Torino dopo il voto della giunta 5stelle sullo stop ai lavori di Andrea Giambartolomei Berluspubblica di Marco Travaglio Quando, non bastando i De Benedetti, si ritrovarono come editore pure gli Agnelli, i colleghi e soprattutto i lettori di Repubblica e dell’Espresso ci mossero a sentimenti di umana solidarietà. Poi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 novembre : Carroccio contro M5S che vuole pene più alte per chi evade - alt alla prescrizione e trasparenza sui bilanci delle fondazioni : La guerra totale Lega-5 Stelle tocca il reddito di cittadinanza Dura polemica tra Giorgetti e Di Maio e soci: un pezzo del governo (e il Colle) vuole rinviare tutto all’autunno, quota 100 compresa, per avere un deficit 2019 più basso di Marco Palombi Il Ladrometro di Marco Travaglio “In Italia – diceva Ennio Flaiano – l’unica vera rivoluzione sarebbe una legge uguale per tutti”. Bene, quella rivoluzione non è mai stata tanto vicina ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 novembre : Esclusivo. Parla l’ex dipendente della società di famiglia del capogabinetto del Mef : Editoria – L’altra attività del tecnico del Mef “L’industria Garofoli”. Il dipendente in nero rivela come funziona Libri, corsi, la rete di relazioni basata sul nome del giurista E alla fine la busta coi soldi dello stipendio data in un bar di Thomas Mackinson Casta del Capitano di Marco Travaglio Renzi telefona a Salvini e concorda le mosse per logorare i 5Stelle. Chiamparino si appella a Salvini perché “non sacrifichi la ...