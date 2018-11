In Cina un cane ha aspettato il suo padrone morto sulla strada per più di 80 giorni

Ibrahimovic shock - che umiliazione per Chiellini : “lo trasCinai come un cane disobbediente - aveva paura…” : All’interno della sua autobiografia, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato un particolare episodio avvenuto fra lui e Chiellini durante una partita fra Inter e Juventus: lo svedese non è andato molto per il sottile Zlatan Ibrahimovic ha la peculiare caratteristica di riuscire sempre e comunque a far parlare di sè. Le sue dichiarazioni sono sempre taglienti e dal forte impatto, anche se… scritte! L’autobiografia di Zlatan ...

Psyco-game militare tra Cina e Usa. Navi americane davanti a Taiwan : La presenza di due Navi americane armate con missili da crociera nelle acque dello stretto " uno dei più delicati contesti geopolitici del mondo " è un messaggio a Pechino, che sotto la visione ...

Beautiful - anticipazioni americane : PAM e CHARLIE - proposta nuziale in cuCina : Come riportatovi di recente, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Pamela Douglas riceverà una proposta di matrimonio da quello che, da qualche anno, è il suo inseparabile partner: CHARLIE Weber! Come dichiara l’interprete di Pam, Alley Mills, il fidanzamento avverrà in modo del tutto inaspettato per la sorella di Stephanie, che a questo punto della vita non si aspettava di certo che CHARLIE si decidesse a compiere questo passo. A ...

L’enorme operazione della Cina per spiare le aziende americane : La racconta una lunga inchiesta di Bloomberg: c'entrano minuscoli microchip-spia e migliaia di server utilizzati anche da Apple e Amazon The post L’enorme operazione della Cina per spiare le aziende americane appeared first on Il Post.

Dazi - scattano le restrizioni americane contro la Cina : Cina e Stati Uniti ai ferri corti sul fronte commerciale nonostante i vari tentativi di "pace" intrapresi, evidentemente non andati a buon fine. Pechino, infatti, ha cancellato i negoziati commerciali ...

Donna muore travolta da un treno - il suo cane la veglia per 7 ore : 'Non faceva avviCinare nessuno' : Una Donna di 33 anni è stata travolta da un treno vicino la stazione di San Frediano , Cascina, , in provincia di Pisa . Con lei c'era il suo cane , un cocker, che è rimasto illeso e ha vegliato sulla ...