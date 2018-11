In carcere per l' omicidio dei genitori | Martina Giacconi torna in possesso della casa

In El Salvador un’altra donna rischia il carcere per la terribile legge sull’aborto : Imelda Cortez è in carcere da mesi accusata di aver provato ad abortire dopo essere stata stuprata dal suo patrigno

La storia di Imelda Cortez. Partorì la figlia del suo stupratore - rischia 20 anni di carcere per tentato aborto : Imelda Cortez è in prigione dal 2017, quando, diciannovenne a El Salvador, diede alla luce una bambina nata in seguito alle violenze sessuali perpetrate ai suoi danni dal patrigno settantenne. La ragazza secondo i medici aveva provato ad abortire, pratica che nello stato centroamericano è illegale in ogni circostanza, e per questo Cortez rischia 20 anni di carcere.Il Guardian riporta le parole di Bertha María Deleón, ...

Nella penultima puntata de L’Isola di Pietro 2 Diego finirà in carcere per aggressione? Anticipazioni 18 novembre : L'Isola di Pietro 2 è ormai in dirittura di arrivo e Nella penultima puntata in onda domenica prossima metteremo insieme altri pezzi del complicato puzzle del doppio omicidio di Valentina e Giulia (guest star Elisabetta Canalis). Proprio la morte di quest'ultima e il rapporto segreto che la legava ad Alessandro ha aperto questa seconda stagione e, molto probabilmente, la chiuderà visto che sentiremo ancora parlare di lei. La penultima puntata ...

Inchiesta nomine - pm : 'Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni' - Chiesti 10 mesi di carcere - sabato la sentenza : Secondo la procura di Roma, il sindaco Virginia Raggi "mentì all'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché, se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal ...

Yara - Bossetti vuole il trasferimento in un altro carcere : «Per non impazzire - chiedo di poter essere utile» : Massimo Bossetti, condannato all?ergastolo per l?omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ha chiesto il trasferimento dal carcere di Bergamo a quello milanese di Bollate. Qui sconta la...

Boxe - Felix Savon è in carcere per molestie su un minore : Il regime cubano con le sue rigide leggi sullo sport, gli impedì di acquisire lo status di professionista, tarpando le ali di una carriera che sarebbe potuta essere ancora più grande insieme al sogno ...

Bossetti vuole cambiare carcere e lavorare : "Non ha un motivo per svegliarsi al mattino" : L'ex carpentiere di Mapello, recluso nel carcere di Bergamo, chiede di cambiare istituto di pena. "Non ho mai visto Massimo...

Traffico di cocaina in Valle d'Aosta - condanne per 28 anni di carcere - AostaOggi.IT : AOSTA. Cinque persone accusate ...

Agrigento - niente misure alternative per Salvatore Camilleri : finisce in carcere : Camilleri, noto alle forze dell'ordine per diversi fatti di cronaca, sconterà la pena nel carcere minorile 'Malaspina' di Palermo.

Panascia resta in carcere a Ragusa : ecco perchè : ll tribunale del riesame di Catania ha depositato le motivazioni della sentenza che ha fatto restare in carcere il pensionato di Ragusa

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi si racconta : “Le mie domeniche in carcere per Fabrizio”. Leggi le sue parole : Silvia Provvedi a cuore aperto. La cantante de ‘Le Donatella’, che fino a qualche settimana fa appariva piuttosto fredda rispetto ai coinquilini del ‘Grande Fratello Vip’, si è sciolta e ha parlato della sua... L'articolo Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi si racconta: “Le mie domeniche in carcere per Fabrizio”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Argentina : carcere a 5 insegnanti scuola materna per abusi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

