' Impressioni di novembre' | seconda fermata al Kilometro buono di Ezio Gritti

bergamonews

: Su @LaCittaNuova , blog del Corriere della Sera, le mie impressioni sulla mostra fotografica “Ti ricordi Brèžnev?”… - gabriellakuruv1 : Su @LaCittaNuova , blog del Corriere della Sera, le mie impressioni sulla mostra fotografica “Ti ricordi Brèžnev?”… - editriceurso : Liliana Calabrese in ‘Impressioni di settembre…’, quasi di novembre (3-11-2018) I poeti e i pellegrini nella loro… - editriceurso : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 13 novembre 2018) Lui, che per primo ha portato in città le nuove tendenze del bere, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo e ha studiato il mondo del beverage collnando esperienze in tutto il mondo, da ...