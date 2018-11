Immigrazione 2018 | tutti i numeri

Dossier Statistico Immigrazione 2018 : in Italia nessuna invasione - : Secondo l'indagine statistica, nel nostro Paese ci sono 5,1 milioni di residenti stranieri e "la maggioranza di loro svolge lavori poco qualificati". La Germania ne conta 9,2 milioni e il Regno Unito ...

Immigrazione - fermiamo la politica degli spot - 24/09/2018 - : Benché in questa fase la propaganda politica sembri aver preso il sopravvento, favorendo la contrapposizione e spegnendo ogni possibilità di dialogo e approfondimento, rimane pur sempre nei membri ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 10 – 14 settembre 2018. Si parla ancora di Immigrazione : Un Posto al Sole Trame di stampo sociale e stretta attualità continuano a caratterizzare anche la nuova stagione di Un Posto al Sole. Al centro delle puntate in onda in queste settimane c’è, infatti, la triste storia di Ladi (Osas Imafidon), la sorella di Mansur (Samba Ndiaye), che finalmente è riuscita ad aprirsi e a raccontare a Giulia (Marina Tagliaferri) il motivo per il quale si rifiuta di vedere il fratello. La giovane donna ha ...