Iliad | non solo offerte | l’aziende lavora per migliorare le copertura di rete

Offerte Ho. Mobile : 50 GB e minuti illimitati a 4 - 99 euro per i clienti Iliad e non solo : Dopo essere nato un po’ in fretta e furia da una costola di Vodafone, Ho. Mobile ha conquistato molti clienti soprattutto per la qualità di rete, poiché si appoggia a Vodafone, e i costi contenuti. leggi di più...

TIM - offerte per clienti Iliad - Vodafone - Wind e Tre : le promozioni 'Operator attack' da non perdere | Info e dettagli : TIM, offerte a partire da 6,99 euro: ecco le promozioni 'Operator attack' da non perdere. Fonte foto: tecnoandroid.it TIM, offerte per clienti Iliad, Vodafone, Wind e Tre: le promozioni 'Operator ...

Siete interessati all’offerta da 6 - 99 euro di Iliad? Veloci - presto non sarà più disponibile : Iliad è pronta a rinnovare il suo comparto offerte perché anche quella attuale da 6,99 euro al mese sta per andare in pensione, proprio com'è accaduto non molto tempo con l'offerta da 5,99 euro al mese. L'articolo Siete interessati all’offerta da 6,99 euro di Iliad? Veloci, presto non sarà più disponibile proviene da TuttoAndroid.

Iliad : 40 GB - minuti ed SMS illimitati a 4 - 50 euro al mese per non udenti e non vedenti : iliad lancia una nuova offerta con 40 GB, minuti e sms illimitati a 4,50 euro al mese ma solo per alcuni clienti portatori di handicap. Ecco la migliore offerta di sempre per smartphone iliad offre 40GB, minuti ed SMS illimitati a soli 4,50 euro al mese per non udenti e non vedenti iliad lancia un nuovo […]

Offerte Iliad : minuti ed SMS illimitati e 40 GB di traffico dati a 4 - 50 euro al mese per i non udenti e non vedenti : Iliad ha un po’ rivoluzionato il mondo degli operatori mobili italiani e non si vuole fermare qui, infatti continua a proporre ottime promozioni. L’ultima è un’offerta agevolata per non udenti e non vedenti, che prevede leggi di più...

Iliad offre a non udenti e non vedenti 40 GB - minuti ed SMS illimitati a 4 - 50 euro al mese : La nuova promozione di Iliad dedicata ad utenti non vedenti o non udenti prevede 40 GB di dati, minuti ed SMS illimitati al costo di 4,50 euro al mese. L'articolo Iliad offre a non udenti e non vedenti 40 GB, minuti ed SMS illimitati a 4,50 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Iliad non è l’operatore più lento : Vince Wind : Wind al momento risulta l’operatore più lento in Italia, battuto anche da iliad e Tre mentre sono lontane TIM e Vodafone che viaggiano come una scheggia iliad non è l’operatore più lento: Vince Wind Aggiornata la classifica di OpenSignal che segnala come gli operatori telefonici nazionali offrano velocità modeste in download e sopratutto 3 operatori […]

Endemici problemi Iliad Italia anche oggi 12 ottobre - weekend non privo di malfunzionamenti? : Non è affatto sbagliato parlare di problemi Endemici Iliad Italia o latenti (come dir si voglia) in questo periodo. Oramai, da una decina di giorni, con prima impennata considerevole lo scorso weekend, il servizio non funziona correttamente in alcune zone d'Italia, non a caso quelle più densamente popolate. Ad essere particolarmente colpito non è la funzione voce garantita dall'operatore ma quella della rete dati, con la velocità 4G vera e ...

Iliad fa a pugni con le banche e non permette l’utilizzo di alcuni servizi : Iliad ha ancora problemi con i servizi bancari di alcune banche italiane. L'operatore, ad esempio, è l'unico a non rientrare tra quelli abilitati alla ricezione di SMS Premium per Unicredit e le segnalazioni sono diverse. L'articolo Iliad fa a pugni con le banche e non permette l’utilizzo di alcuni servizi proviene da TuttoAndroid.

Necessarie soluzioni ai problemi Iliad con il 4G : non funziona rete ma tentativo opzioni sviluppatore : Non sono pochi coloro che ancora si stanno scontrando con i problemi Iliad Italia, nella fattispecie quelli che riguardano la connessione internet, mai in 4G e comunque lentissima. Dopo il down concentrato in alcune aree geografiche nello scorso fine settimana, abbiamo riportato una serie di soluzioni ufficiali alle anomalie. I suggerimenti, forniti direttamente dal team Iliad, in parte hanno avuto i loro effetti benefici ma per alcuni non sono ...