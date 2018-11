Il tribunale di Genova riconosce un bambino con due mamme

Lega - pg della Cassazione su 49 milioni : “Confermare la confisca” decisa dal tribunale di Genova : Confermare la confisca dei soldi, quei 49 milioni che per il Tribunale di Genova sono stati acquisiti con la presentazione di bilanci falsi. È da respingere, quindi, secondo il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio il ricorso di Matteo Salvini, presentato in Cassazione in qualità di segretario della Lega , contro l’ordinanza del Riesame di Genova che lo scorso 5 settembre aveva confermato per la seconda volta la decisione del Tribunale . ...

Carige - cresce attesa per assemblea soci e decisione tribunale Genova su patto : Il titolo Carige continua a rimanere sotto la lente degli investitori a Piazza Affari. cresce l' attesa per la prossima assemblea degli azionisti dell'istituto genovese, in calendario giovedì 20 ...

"Ok al sequestro dei fondi della Lega". Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco ...