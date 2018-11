Il teatro per ragazzi | scuole e famiglie compie 33 anni | TIR mette in rete le Marche

'Le domeniche da favola' - spettacoli per i bambini e le famiglie al teatro dei Marsi di Avezzano : Dopo il premiato "Mago dei Numeri" da Enzesberger, e"Metamorfosi Impossibile Infinito" dalle suggestioni di Escher, il Teatro dei Colori torna a portare in scena la poesia della scienza, con l'...

Perugia - progetto 'teatro? cioè? L'arte dello spettatore' : Perugia Un lusinghiero e considerevole successo di pubblico sta contrassegnando il progetto, promosso dal Comune di Perugia e dal C.U.T. Centro Universitario Teatrale di Perugia, "Teatro?..cioè? L'...

Al teatro Palladium una giornata per celebrare Gioacchino Rossini : Roma – Nel giorno esatto in cui cade il 150° anniversario della morte, si celebra al Teatro Palladium la figura di Gioachino Rossini, il più importante compositore d’opera della prima metà del XIX secolo, con un’intensa programmazione rivolta agli studenti e ai docenti, agli studiosi e agli storici, così come al pubblico della Capitale. Le attività del 13 novembre si aprono con la presentazione del progetto “Rossini a scuola”, promosso dal ...

Sabato e domenica prossimi - Beppe Braida ad Imperia per 'Il teatro del Mare' : ... della prevendita dei biglietti al Botteghino del Teatro Cavour, e dell'accoglienza degli spettatori al Museo Navale nei giorni in cui andranno in scena i numerosi spettacoli. A Beppe Braida, seguirà ...

teatro della Corte - oggi incontro-spettacolo per bambini con "La magia della scienza" : Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre ...

Chimica e musica si fondono a Torino : martedì l'esibizione degli studenti del Montani e del Pergolesi al Festival "teatro e scienza : Matematica e altri demoni" : Montani' per partecipare al Festival 'Teatro e scienza: Matematica e altri Demoni', in programma dal 30 settembre fino al 27 novembre. La serata del 13 si terrà al Teatro Vittoria, dove andrà in ...

VENARIA REALE " Sold out al teatro Concordia per il concerto di Gemitaiz - FOTO - : Gemitaiz è entrato nel mondo della musica nel 2003. Grazie alla collaborazione con il rapper Canesecco, tra il 2006 e il 2009 pubblica i tre mixtape Affare romano, Affare romano vol. 2 e Affare ...

"ANIMALI SOCIALI" per la quarta Stagione teatrale del Cineteatro San Filippo Neri : ... cercando di incontrare un pubblico vario e dai diversi interessi e riservando un impegno speciale nei riguardi dei più giovani, ai quali cerchiamo di avvicinarci attraverso gli spettacoli rivolti ...

L'enciclopedismo della classe operaia va a teatro : Niente è meglio del cominciare dai titoli di coda per far capire che si sta giocando a smontare un giocattolo. E così, per dare una seconda vita, teatrale, a 'La classe operaia va in paradiso', Paolo ...

teatro della Pergola : Luca Zingaretti dirige Luisa Ranieri in 'The Deep Blue Sea' : ... dopo essersi immersa nel mondo dell'autore, Terence Rattigan, che cosa ha capito dell'amore? "C'è tanta solitudine ed egoismo nel mondo maschile di The Deep Blue Sea . I protagonisti maschili ...

Alla Filarmonica del teatro Regio di Torino corsi per i giovani - audizioni simulate e una "sedia" speciale : Consapevoli che un'orchestra sinfonica è un inestimabile bene culturale, e che la sua azione non si limita Alla diffusione della letteratura musicale ma incide nel tessuto sociale del territorio, i ...

teatro. Al Rasi va in scena "Piccola cavalcata rossiniana" per anteprima de La stagione dei piccoli : Come in altri spettacoli visti in questi anni - che contengono scritture musicali originali ed esecuzioni dal vivo, anche in forma di concerto e con orchestra - troviamo qui due musicisti, che ...

Mola di Bari : 'Medea per strada' - stasera teatro : ... dal 16 al 20 gennaio, in una realizzazione della Compagnia Diaghilev, cui si deve anche la coproduzione dei due spettacoli dei Virtuosi di San Martino, Nel nome di Ciccio , dal 14 al 17 febbraio, e ...

