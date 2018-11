IL SEGRETO | anticipazioni puntata di mercoledì 14 novembre 2018

Il SEGRETO - Alfonso e i coltelli nella borsa di Emilia : anticipazioni puntata 13 novembre : All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli nella cittadina di Puente Viejo, teatro delle vicende de Il segreto: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse reazioni umane, quasi sempre imprevedibili. La soap opera spagnola, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli ...

Il SEGRETO anticipazioni 14 novembre 2018 : Il Generale Perez De Ayala viene finalmente arrestato. Finalmente Puente Viejo può tornare a vivere serenamente anche se Emilia continua a essere strana...

Anticipazioni Il SEGRETO : Emilia confessa ad Alfonso di essere incinta : Il Segreto Anticipazioni: Emilia incinta, la confessione prima della partenza con Alfonso Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano un’importante svolta nella trama. Infatti, presto vedremo Emilia e Alfonso lasciare Puente Viejo. I due coniugi Castaneda sono costretti a raggiungere la Francia, ma prima la figlia di Raimundo fa una confessione inaspettata. Facendo un piccolo passo […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Emilia ...

Anticipazioni Il SEGRETO trama puntate 19-23 novembre 2018 : arriva una inquietante lettera! Francisca è in pericolo? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 novembre a venerdì 23 novembre 2018: Julieta ottiene i domiciliari. Raimundo sulle tracce di Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Raimundo riceve una lettera che gli desta molta preoccupazione. E poi una telefonata da parte di Francisca. Alfonso viene provocato da Perez de Ayala, mentre Julieta ottiene una piccola vittoria. Dolores becca Irene insieme ad un altro. Severo fa una scoperta! El ...

Il SEGRETO - anticipazioni fino al 17 novembre : Julieta e Perez De Ayala arrestati : Le puntate settimanali de Il Segreto in onda su Canale 5 fino al 17 novembre meriteranno notevole attenzione da parte del pubblico perché saranno quelle che introdurranno una delle principali storyline dei prossimi mesi: assisteremo infatti alla scomparsa di Francisca Montenegro, un mistero che verra' poi risolto solo dal ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo. Ma le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] ci raccontano che tanto altro succedera' ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018: Dopo le parole toccanti di Emilia, Alfonso si impegna a riconquistarla ma ogni tentativo è inutile. Saul riesce a far visita a Julieta in prigione e, anche grazie alla generosa donazione da parte dei paesani, ad assumere un avvocato. Carmelo cerca di far cambiare strategia a Severo, consigliandogli di riavvicinarsi a Irene chiedendole scusa. I Miranar, dopo il ...

IL SEGRETO - anticipazioni di martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 13 novembre 2018: Meliton deve arrestare Julieta, ma non la trova a Puente Viejo e così è costretta a cercarlo fino al paesino dove lei e Saul attendono l’autobus per scappare. Emilia tenta di scaricare la sua rabbia per quanto accaduto in prigione scagliando coltelli contro un bersaglio. Intanto, Fe intende lasciare la villa e tornare a casa sua… Severo fa in modo di non rimanere da solo ...

Il SEGRETO anticipazioni - da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018 : il ritorno del Generale Ayala : Nuove ed interessanti anticipazioni sulla soap Il Segreto Vi attendono. Le puntate relative alla prossima settimana e precisamente da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018 mostrano un nuovo tentativo lavorativo da parte dei Miramar. Che dite gli strampalati ragazzi faranno centro prima o poi? Alfonso capirà di avere sbagliato con la povera Emilia. Molti misteri rimarranno ancora da svelare, di sicuro però ci sarà un nuovo intervento deleterio ...

Anticipazioni - Il SEGRETO : Emilia incinta dopo l'abuso subito in carcere : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le trame delle puntate in onda a dicembre, si soffermano su Emilia Ulloa interpretata da Sandra Cervera. La madre di Matias verra' stuprata nel carcere di Trefacio su ordine del generale Perez De Ayala. Per tale ragione la locandiera scoprira' di attendere un bambino. Il Segreto: Alfonso e Emilia liberati Nelle ...

Il SEGRETO anticipazioni 12 novembre 2018 : Alfonso accusa Emilia di essere scesa a patti con De Ayala : Dopo la scarcerazione, Alfonso accusa Emilia di aver ricevuto un trattamento di favore e insinua che sia scesa a patti con il nemico. Francisca intanto è scomparsa.

Il SEGRETO anticipazioni : ISAAC scopre che ELSA è ancora viva : A partire da fine novembre, i telespettatori italiani de Il Segreto faranno la conoscenza di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami): natio di Puente Viejo, il giovane sceglierà di ritornare nel paesello quando crederà che l’amata ELSA Laguna (Alejandra Meco) sia morta – durante le loro nozze – a causa dell’attacco di diversi uomini armati. Il nuovo arrivato, in ogni caso, potrà contare sul supporto di Antolina (Maria Lima), ...