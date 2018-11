Il ristorante degli chef | il nuovo talent culinario in arrivo su Rai2

Il ristorante degli chef - iniziate le riprese del nuovo talent show di Rai 2 : Sono iniziate le riprese de Il ristorante degli chef, il nuovo talent show che andrà in onda su Rai 2 ogni martedì per sei serate a partire dal 20 novembre

Iniziate le riprese de “Il ristorante degli chef” - il primo talent show culinario targato Rai2 : Sono Iniziate le riprese de “Il ristorante degli chef”, il primo talent show culinario targato Rai2, in onda in prima serata dal 20 novembre per 6 puntate. Saranno ottanta gli aspiranti chef arrivati da tutta Italia, che nel corso della prima puntata dovranno battersi e superare una serie di prove davanti al giudizio insindacabile di tre chef di fama internazionale: Andrea Berton, Philippe Léveillé e la giovane e talentuosa Isabella Potì. Una ...