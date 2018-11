Il problema dello sviluppo non è solo italiano L' analisi di Polillo

F1 - Mondiale 2018. Ferrari e l’atavico problema dello sviluppo. 2018 come il 2017 : finale di stagione disastroso : Un anno fa il Mondiale di Formula Uno si decise nella trasferta asiatica. Prima per colpa dell’incredibile incidente al via del Gran Premio di Singapore che eliminò Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen, quindi per il tedesco arrivarono i problemi tecnici, prima nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Malesia, quindi dopo pochi chilometri della gara di Suzuka. Una tripletta di “guai” che mise in ginocchio la ...