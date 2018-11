Il primo propulsore europeo a metano liquido ha passato il collaudo

wired

(Di martedì 13 novembre 2018) Sono le 14:49 a Colleferro, 50 chilometri da Roma, quando negli stabilimenti della Avio scroscia l’applauso. Su un monitor, davanti a un centinaio fra addetti ai lavori, per circa 20 secondi il nuovo motore criogenico M10 libera la sua potenza, colorando l’aria di blu e viola, e supera il suotest. Dal 2024 sarà lui,, a portare l’ultimo stadio dei Vega fino a 700 chilometri dalla Terra con carichi utili anche di 3 tonnellate. E soprattutto sarà lui l’apripista della nuova generazione di lanciatori, il Vega Evolution e il Vega E light, più versatili e capaci di sfruttare tecnologie e infrastrutture sviluppate per i suoi predecessori. “Un piccolo passo per Avio, ma altamente strategico”, lo descrive, quasi omaggiando lo storico saluto alla Luna di Neil Armstrong, Giulio Ranzo, amministratore delegato dell’azienda di ...