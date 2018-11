Il presidente dell' Odg Verna | ' ' Di Maio lasci ordine e chieda scusa ai giornalisti' '

presidente marini a congresso cgil "tenere insieme sviluppo economico e solidarietà per il futuro dell'umbria" : ...industriale e dello sviluppo e per questo dobbiamo dedicarci alle possibilità di crescita e di espansione delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale della nostra economia. Nei ...

Gioachino Rossini - il presidente del Festival dei record : “Ha cambiato il gusto dell’epoca con musica popolare : lo fanno solo i giganti” : “Rossini ha cambiato radicalmente il gusto dell’epoca e queste sono cose che fanno solo i giganti: la musica che lui faceva nel suo tempo è quella che noi oggi chiamiamo popolare“. Ernesto Palacio, con la sua voce da tenore per decenni ha celebrato sul palco Gioacino Rossini, di cui oggi ricorrono i 150 anni dalla morte. E ora continua a farlo da direttore artistico e sovrintendente del Rossini Opera Festival, appuntamento ...

Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer si è dimesso da presidente della CSU : Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer si è dimesso da presidente della Unione Cristiano-Sociale (CSU), il partito conservatore bavarese storico alleato della CDU di Angela Merkel. Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi da alcuni giornali tedeschi, Seehofer non si

Concorso DS 2011 - Confintesa si appella al presidente della Repubblica chiedendo un intervento d’urgenza : “Con grande amarezza abbiamo appreso la notizia del rinvio della decisione della Corte Costituzionale, fissata per il 20 novembre prossimo, che doveva esprimersi in merito alla procedura che, nel 2015, ha sanato il contenzioso sul Concorso Dirigenti Scolastici, relativamente al 2004 e 2006, mentre parzialmente quello del 2011, tra cui risulta anche sanato l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione; autorizzando, così negli ultimi due anni, ...

Centenario Governo Nitti. Intervento del presidente della Fondazione Nitti : E altre personalità di spicco della politica, dell'economia, della società civile e della cultura. Senza dimenticare la presenza degli eredi della famiglia Nitti, un ceppo cosmopolita, visto che in ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Aosta - alla 'Scuola per la Democrazia' : «l'Autonomia è quella della Vallée ma è anche ... : Con questi mezzi di comunicazione, la politica deve ancora prendere le misure, ma questo avverrà". ultimo aggiornamento: Sabato 10 Novembre '18, h.15.45

Leicester - l'abbraccio della città al presidente Vichai. FOTO : Il Leicester gioca per la prima volta al King Power Stadium, contro il Burnley, dopo la scomparsa del presidente Vichai. Tutta la città - non soltanto i tifosi, ma anche semplici appassionati o ...

Tesla - è Robyn Denholm la prima donna presidente dell’automotive : Elon Musk ultimamente ne aveva combinate di tutti i colori, passando da “genio ribelle” a semplice “ribelle”, creando non pochi problemi alla sua azienda e ai suoi investitori. A metterlo nei guai i social network, in particolare “quell’uccellino” di Twitter che lo scorso agosto gli aveva fatto scrivere del ritiro della società dalla Borsa e che, qualche settimana fa, gli aveva fatto deridere la Sec, l’autorità statunitense che vigila sui ...

Sarà lui il prossimo presidente della Commissione Europea? : Manfred Weber Sarà il candidato presidente del Partito Popolare Europeo: è vicino sia a Merkel sia a Orbán, e qualcuno teme possa spostare a destra il partito

Autostrade : il presidente della commissione Trasporti propone di alzare i limiti a 150 km/h : Per il leghista Morelli il vero problema relativo alla sicurezza stradale non sono i limiti di velocità ma la distrazione al volante Il leghista Alessandro Morelli, l presidente della commissione Trasporti della Camera, ha dichiarato di voler presentare una proposta relativa all’innalzamento dei limiti di velocità in autostrada da 130 a 150 km/h. Secondo il politico leghista, la sicurezza sui tratti autostradali non è minacciata da ...

Li Keqiang incontra il presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri della Repubblica di Cuba : ... aggiungendo che Beijing intende impegnarsi insieme alla controparte Cubana per continuare a valorizzare tale amicizia tradizionale, consolidando la fiducia politica reciproca, approfondendo la ...

Esultanza Mourinho - il presidente dell'Inter Steven Zhang mette un like al suo video su Istagram : La "famiglia interista" di cui ha parlato a fine gara José Mourinho durante l'intervista in cui ha spiegato i motivi del gesto che ha tanto fatto discutere spaccando persino la stampa inglese, non ...

Mondiali di padel - flop inatteso. Carraro eletto presidente della FIP : Ma la notizia più importante, che deve far sorridere tutto lo sport italiano, viene fuori dalle elezioni per la presidenza della FIP. Luigi Carraro, figlio di Franco, dirigente sportivo di lungo ...

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come nuovo presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria, 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Bancaria europea, come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...