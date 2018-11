Il petrolio non arresta la caduta | quotazioni -30% in 12 giorni

Trump contro l'OPEC : "non dovrebbe tagliare produzione di petrolio" : Donald Trump torna ad attaccare l'OPEC. L'ultimo di una lunga serie di tweet pubblicati dal Presidente degli Stati uniti contro l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio riguarda l' ...

petrolio : Opec-non Opec - tagli? Prematuro : ANSA, - ROMA, 11 NOV - E' troppo presto per dire se i Paesi produttori di Petrolio taglieranno le quote di produzione come antidoto alla caduta dei prezzi. Questa la posizione, con qualche distinguo, ...

L'inchiesta di petrolio sul porno. La storia della dipendenza di Emanuele : "Non riesco a smettere di guardarlo" : "Io magari sono in grado di stare mezz'ora, dopo esser venuto.. e dopo un'ora mi viene già voglia. Ma non una voglia sana, ho una voglia di porno". A parlare è Emanuele che, a volto coperto, ha raccontato alle giornaliste Francesca Santolini e Barbara Gubelli, la sua dipendenza dal porno. Le due giornaliste hanno curato una lunga inchiesta sul mondo hard che andrà in onda per Petrolio su Rai 1 nella puntata del 17 ...

Prezzo petrolio non ha più benzina per correre - e gli Usa hanno ancora un asso da giocare - : Joe Gemino che di Morninstar è analista ha affermato crede che "il mercato stia sottovalutando la capacità del petrolio di scisto di far tornare il mondo del petrolio in una situazione di ...

Ecco perché i sauditi non useranno facilmente l’arma del petrolio : Ma se possiamo sperare di salvarci da un nuovo shock petrolifero non lo dobbiamo al buon cuore dei sauditi, ma alle leggi del denaro...

Ministro dell'Energia russo non esclude aumento prezzi petrolio a 100 dollari il barile - : Putin: Trump colpevole dell'aumento dei prezzi del petrolio "Non sarebbe molto buono per l'economia dei consumatori e per i produttori, perché crea rischi successivi di un possibile calo dei prezzi. ...

L'OPEC+ ignora Trump e non abbassa il prezzo del petrolio - : Il comitato di monitoraggio delL'OPEC+ durante una riunione ad Algeri ha deciso di non modificare la quota delle estrazioni di petrolio, ignorando le richieste di Donald Trump. Inoltre, i partecipanti ...

Iran ottimista sulle esportazioni di petrolio nonostante le sanzioni USA - : L'Iran è fiducioso di continuare ad esportare il petrolio nonostante i tentativi di disturbo degli Stati Uniti tramite le sanzioni, ha dichiarato ai giornalisti il rappresentante Iraniano all'OPEC ...

Riad - non influenziamo prezzi petrolio : ANSA, - ROMA, 23 SET - "Non influenzo i prezzi" del petrolio: così il ministro dell'Energia saudita Khalid al-Falih rispondendo a un tweet del presidente Usa Donald Trump, che tre giorni fa ha ...

petrolio : barile a quota 100 tra non molto : Difficile sostituire L'Iran è attualmente uno dei maggiori esportatori di Petrolio al mondo. Tagliare completamente le forniture iraniane spingerebbe i prezzi del Petrolio oltre i $ 100 al barile ...