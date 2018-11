Il Napoli prepara il colpo a costo zero

E’ un martedì da leoni! Cuore - grinta - carattere - tecnica e ‘fattore campo’ : così Inter e Napoli preparano lo sgambetto a Barcellona e Psg : E’ un martedì da leoni. Si gioca un turno fondamentale valido per la Champions League, due le italiane in campo: Inter e Napoli. La competizione è arrivata nella fase decisiva, l’obiettivo delle due squadre è quello di staccare il pass per gli ottavi di finale, sarebbe un risultato già molto importante considerando le difficoltà del girone. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un momento entusiasmante, così come ...

Napoli-PSG - la squadra francese si prepara al match di Champions con gli azzurri : Neymar… sbadiglia [GALLERY] : In vista del match di domani contro il Napoli, il Paris Saint-Germain si allena con un Neymar abbastanza… assonnato Il Paris Saint-Germain si prepara al match con il Napoli, la squadra parigina non lascia nulla al caso in vista della delicata sfida di Champions League contro gli azzurri di Ancelotti. Tutti presenti agli ordini di Tuchel, a partire da un concentrato Buffon per finire con un assonnato Neymar, beccato dai fotografi ...

Psg - Buffon si prepara ad affrontare il Napoli : “Con Ancelotti hanno maggior consapevolezza” : Martedì sera torna la Champions League e il Napoli aspetta il Psg al “San Paolo” per una partita che Buffon ha definito “delicata, contro un avversario di grandissimo livello“. Effettivamente la sfida tra partenopei e parigini sarà fondamentale nella definizione della classifica del girone di ferro che comprende anche il Liverpool e la Stella Rossa e, anche per questo motivo, Buffon ha messo in guardia i compagni in ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...

C'è Juve-Napoli - Allegri prepara la vendetta : "Riscattiamo la sconfitta allo Stadium" : Domani la capolista bianconera ospita la seconda in classifica: 'Per la classifica conta più per loro, ma facciamoci trovare pronti e tosti. Ancelotti è un professore' Intervista Massimiliano Allegri, ...

Napoli-Parma : Ancelotti prepara il turn-over e punta a ritrovare i gol di Milik : Testa al Parma, non alla Juventus. É questo il diktat lanciato nello spogliatoio azzurro da Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro gli emiliani, che saranno di scena domani in un San Paolo che non si annuncia pieno, ma che potrebbe superare ‘solo’ i 25.000 spettatori. La vittoria di Torino ha restituito entusiasmo all’ambiente dopo il deludente pareggio di Belgrado, soprattutto dal punto di vista del gioco, ma ...

Champions League - il Napoli si prepara all’esordio : convocato anche Meret : Si avvicina l’esordio in Champions League per il Napoli di Ancelotti, che oggi parte per Belgrado. Per gli azzurri, domani in campo alle 21 contro la Stella Rossa, sarà importante partire con una vittoria in modo da lasciarsi alle spalle almeno una tra Psg e Liverpool. La squadra si allenerà nel tardo pomeriggio in Serbia. Intanto Ancelotti ha voluto convocare anche Meret, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio ...