Il ministro delle finanze tedesco tende la mano all' Italia | Non la si attacchi per

Roma. Conferenza delle Regioni su ambiente e dissesto idrogeologico con ministro : Per le Regioni che ora devono affrontare anche le spese della ricostruzione, è stato chiesto un serio impegno del Governo e in particolare del ministero dell'ambiente per la realizzazione di progetti ...

Maltempo e dissesto - Toma al ministro Costa : "Più fondi per la gestione ordinaria delle strade" : La richiesta esposta dal governatore del Molise durante la riunione della Conferenza delle Regioni CAMPOBASSO. Maltempo, per prevenire i fenomeni di dissesto servono fondi per la manutenzione ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Stop all’uso delle gabbie negli allevamenti : il ministro Grillo inaugura la mostra alla Camera dei Deputati : Nell’Unione europea sono almeno 300 milioni gli animali allevati in gabbia ogni anno. Nel nostro Paese circa 50 milioni di animali – conigli, galline, scrofe, vitelli e quaglie – sono costretti a vivere in spazi estremamente ristretti: un foglio A4 per galline e conigli, l’area di uno smartphone per le quaglie, e sbarre così strette da non potere girare su se stesse e prendersi cura dei propri piccoli per le scrofe. Questi animali trascorrono ...

Mensa negata ai bimbi stranieri a Lodi - interviene il ministro Bussetti : coniugare diritti con doveri delle famiglie : "Sono certo che si troveranno le giuste soluzioni che tengano insieme i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie di rispettare le modalità di accesso ai servizi". Lo ha detto il ministro dell'...

Alitalia - Tria frena Di Maio : "Delle cose che fa il Tesoro deve parlarne il ministro dell'economia" : Il ministro dell'economia Giovanni Tria frena il vicepremier Luigi Di Maio. Mentre quest'ultimo ha annunciato il ritorno dello Stato come azionista attraverso il Mef con una newco partecipata anche da Fs, risponde il ...

Il ministro delle Infrastrutture fantastiche : È un dossier sul quale 'mi sono soffermato', insiste Toninelli, che lamenta le "limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente l'economia italiana", riferendosi ...

Clima - ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Il ministro delle Finanze svizzero vede Tria : 'Incontro positivo' : Roma, 5 ott., askanews, - Incontro 'molto positivo' oggi a Roma del consigliere federale della Svizzera Ueli Maurer, capo del dipartimento delle Finanze, con il suo omologo italiano Giovanni Tria. ...

Calenda annulla la "cena delle beffe"/ Ex ministro : "Vado a mangiare coi miei figli : Pd da psichiatria" : Caos Pd, Calenda annulla la cena: "mai parlato di estinzione, ma ci vorrebbe uno psichiatra come segretario". Martina, "ora basta": ex ministro, "Renzi e Gentiloni non si parlano da mesi"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Lussemburgo - botta e risposta tra Salvini e il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti» - «No - solo rispetto delle regole» : Il ministro degli esteri lussemburghese torna ad attaccare il vicepremier italiano. «Il botta e risposta sui migranti è stata una provocazione studiata, se si girano video durante i vertici è impossibile un confronto franco»

Il ministro dell’Economia Tria : “Favorevole a taglio delle tasse per le famiglie - ma in maniera graduale” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria auspica un intervento prioritario di riduzione delle imposte per i redditi familiari. "Io sono molto favorevole a partire con un accorpamento e una riduzione delle aliquote per i redditi familiari. Bisogna trovare spazi per partire, compatibilmente con i vincoli di bilancio. L'operazione dovrà essere graduale".Continua a leggere