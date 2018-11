Il Milan fa sul serio per Tonali

Milano - il Tribunale riconosce due papà : svolta sull'adozione dei figli : Stepchild adoption : per la prima volta, il Tribunale per i minorenni di Milano ha dato il suo benestare all'adozione di due bambini da parte del padre non biologico di una coppia omogenitoriale.

Milan - Elliott cerca un socio di minoranza : sul piatto il 25-30% : Elliott e non solo. Il fondo di Paul Singer starebbe infatti cercando un socio di minoranza che lo possa affiancare nella gestione del Milan. L'articolo Milan, Elliott cerca un socio di minoranza: sul piatto il 25-30% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano. La violenza sulle donne continua a essere un’emergenza sociale : continua ad essere un’emergenza sociale la violenza. Lo confermano i femminicidi e gli incessanti episodi di stalking, violenza fisica e

Milan - Morace : 'La Juve ha qualcosa in più. Sulla sconfitta di San Siro...' : Carolina Morace , allenatrice del Milan femminile , parla a Sky Sport della lotta scudetto: 'Il Milan è primo, ma io ribadisco che Juventus e Fiorentina hanno qualcosa in più , perché hanno costruito una squadra per la Champions e sono formazioni collaudate. Noi ...

Cristiano Ronaldo - dopo la vittoria sul Milan relax a Londra in hotel di lusso : suite da 10 mila euro a notte : Ancora una volta è stato decisivo con la maglia della Juventus, adesso per Cristiano Ronaldo un po' di meritato relax . dopo aver siglato il gol del definitivo 2-0 per la squadra bianconera nell'...

Milan-Juventus - foto hot negli spogliatoi tra Ronaldo e Bellanova : sullo sfondo c’è Chiellini completamente nudo : La classica foto post-partita negli spogliatoi si è trasformata in un incidente a luci rosse. Al termine di Milan-Juve, il giovane terzino rossonero Raoul Bellanova ha fatto una foto con l’attaccante juventino Cristiano Ronaldo: lo scatto li immortala sorridenti nello spogliatoio bianconero, con Cr7. Ma ad attirare l’attenzione questa volta non sono gli addominali scolpiti di Cr7 in primo piano, bensì un ignaro Giorgio Chiellini ...

Le maggiori esposizioni ribassiste sulle azioni del listino Milanese : In riferimento alle società più "shortate" a Piazza Affari, la vetta della classifica presenta il terzetto di testa composto da Azimut , BPER e Banco BPM . In particolare, il titolo Azimut soffre l'...

Milan-Juventus da record in tv : miglior risultato di share per una partita di Serie A : Milan-Juventus è stato il match clou del weekend di campionato in Serie A, una vittoria netta quella bianconera a San Siro share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport: si tratta del miglior risultato di share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti dopo Germania-Italia di Euro 2016 (share del 12,7%). Il match, in onda dalle 20.30, ha ottenuto 2 milioni 772 mila spettatori ...

Milano - la figlia della Boccassini investe e uccide un pedone sulle strisce - Polemiche sul capo dei vigili : Un uomo, investito sulle strisce pedonali da uno scooter: la vittima, il medico e infettivologo Luca Voltolin , muore in ospedale. Un tragico incidente stradale come molti altri accaduti a Milano, non ...

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “polli sul 2-0. Il rigore tirato da Higuain? Se non avesse litigato con Kessié…” : L’allenatore rossonero ha parlato del match contro i bianconeri, esprimendo il proprio parere circa alcune situazioni Niente alibi, solo voglia di imparare dagli errori e ripartire di slancio dopo la sosta. Gennaro Gattuso si lecca le ferite dopo la sconfitta subita dal Milan contro la Juventus, un ko dettato da molti fattori, soprattutto dalla superiorità dei bianconeri, come sottolineato dallo stesso allenatore rossonero nel post ...

Fischi e insulti rivolti all’ex capitano Milanista Leo Bonucci : Accoglienza terribile a San Siro per Leonardo Bonucci tornato al Meazza con la Juve da avversario del Milan. Mister Allegri

Milan-Juventus 0-2 : risultato e cronaca in diretta live : Milan-Juventus, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

