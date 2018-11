Il M5S mette i giornali all' indice

Sondaggi - la Lega smette di crescere : per la prima volta da settembre è sotto il 30%. Il M5S perde un altro punto : Per la prima volta da settembre la Lega scende sotto il 30%: sembra essersi bloccato, dunque, il trend di crescita del partito di Matteo Salvini. Lo sostiene il Sondaggio pubblicato dall‘istituto Ikè e commissionato dall’Huffington Post. “A due settimane di distanza dalla nostra ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5S e da Lega si fa più sensibile. Il bilancio resta molto positivo per la Lega, che ...

Decreto Sicurezza - il governo mette in pausa i lavori al Senato. L’ombra della “trattativa” M5S-Lega sulla prescrizione : In mattinata il ministro dell’Interno Matteo Salvini prevedeva che il Decreto Sicurezza fosse destinato a passare oggi. Per il momento, però, l’approvazione del provvedimento si sposta un altro po’. Le voci sulla possibile decisione di porre la fiducia al Senato per il momento sono cadute nel nulla così come sembra vana, al momento, la preparazione del maxi-emendamento che dovrebbe accelerare il via libera dell’Aula. ...

M5S : PD smettesse di fare critiche e aiutasse Capitale : Roma – “Le vedete queste foto? Per il Pd romano si tratta di una ‘giornata di quasi sole’. Alberi caduti, auto distrutte, tegole volate via dai tetti, finestre rotte, case evacuate; cartelloni pubblicitari e pali divelti: e’ il bilancio della bufera di vento che ha colpito tutta l’Italia. Ma per i dem a Roma e’ solo un pretesto per dire ‘e’ colpa della Raggi'”. È quanto si legge sulla ...

Rabbia No-Tap contro M5S : "Dimettetevi" Lezzi : "Non mi fanno paura" : Il movimento No Tap continua a protestare in Salento e chiede le dimissioni dei politici del M5s. "Questa terra non è in vendita". Calenda attacca il vicepremier: Sapeva tutto già in campagna elettorale". Lezzi risponde al sindaco di Melendugno: "Teppistello, non mi fa paura"

Rabbia No-Tap contro M5S in Salento : "Dimettetevi" | Bruciate tessere elettorali : Il movimento No Tap continua a protestare in Salento contro la costruzione del gasdotto trans-adriatico e chiede le dimissioni dei politici del M5s. "Questa terra non è in vendita", si legge su manifesti e striscioni portati dagli attivisti sul lungomare di San Foca di Melendugno (Lecce).

Rabbia No Tap contro M5S : 'Dimettetevi'. Bruciate tessere elettorali e foto di politici : Lecce - 'Questa terra non è in vendita', 'M5S dimettetevi': è quanto scritto sui manifesti degli attivisti No Tap nel corso della manifestazione organizzata questa mattina sul lungomare di San Foca di ...

Tap - a Melendugno bruciate le foto di ministri e politici M5S : “Devono dimettersi tutti. Le bugie sono troppo grosse” : Alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap a San Foca di Melendugno (Lecce) hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei parlamentari del M5s eletti in Salento, compresa quella del ministro del Sud, Barbara Lezzi, e il simbolo del Movimento pentastellato. Lo hanno fatto perché – hanno spiegato – si sentono traditi da coloro che aveva promesso in campagna elettorale che il gasdotto ...

Tap - protesta contro il M5S in Salento : 'Dimettetevi' - Bruciate tessere elettorali e foto di politici : L'incontro è cominciato in ritardo a causa di un violento acquazzone abbattutosi alle 10 circa su San Foca. Il teatro della protesta è l'area antistante la Torre della marina di Melendugno , luogo ...

A Melendugno bruciate tessere elettorali e foto di politici - rabbia No Tap contro M5S : “Dimettetevi” : «Questa terra non è in vendita», «M5S dimettetevi»: è quanto scritto sui manifesti degli attivisti No Tap nel corso della manifestazione organizzata questa mattina sul lungomare di San Foca di Melendugno contro il governo Conte e contro la costruzione del gasdotto Tap che ha recentemente ricevuto l’avallo di legittimità dall’esecutivo. L’incontro è...

Tap - manifestazione a San Foca : "M5S dimettetevi" : Lascito vecchia politica" "Abbiamo portato avanti un'istruttoria, fatto l'analisi costi-benefici ed esaminato tutti i documenti ma l'opera è stata blindata ad arte dai partiti che hanno sottoscritto ...

No Tap - bruciano le bandiere del M5S. Anche le schede elettorali vanno al rogo : ‘Questa terra non in vendita - dimettetevi’ : bruciano le bandiere M5S, dentro un bidone di petrolio. “Questa terra non è in vendita, dimettetevi“. Sfidando il vento, i manifestanti No Tap si sono radunati a San Foca di Melendugno per il sit-in contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaigian. E protestano Anche contro il Movimento 5 Stelle, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite. Tornano a strappare le schede elettorali, ...

Tap - Conte : "gasdotto si deve fare" - bufera su M5S/ Ultime notizie - rivolta in Salento : "Dimettetevi" : Tap,ok ministero dell'Ambiente: "Opera è legittima". Ultime notizie Salento, via libera a gasdotto: "Lavoro passa nelle mani del premier Giuseppe Conte"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:10:00 GMT)

La Tap si farà - in Salento rivolta contro gli eletti M5S : "Dimettetevi" : Il premier Conte firma la resa dei 5 stelle con una nota inviata ai sindaci pugliesi: "Da interruzione costi insostenibili"...

La Tap si farà - in Salento rivolta contro gli eletti M5S : "Dimettevi" : Il premier Conte firma la resa dei 5 stelle con una nota inviata ai sindaci pugliesi: "Da interruzione costi insostenibili"...