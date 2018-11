Il Governo scricchiola | la maggioranza va sotto in Parlamento

Di Maio : "Non voteremo mai condoni"<br> Il Governo scricchiola? : "Il M5S non è disponibile a votare alcun condono". Questa l'opinione espressa da Luigi Di Maio, che ha posto dei limiti alla cosiddetta 'pace fiscale' che sta tanto a cuore all'alleato leghista: "Quindi se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". A parlare del condono - pur chiamandolo 'pace fiscale' - è stato il leghista Bitonci, Sottosegretario al ...