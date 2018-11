Il giornale che sfornava pubblicisti | Di Maio promosso | Cesaro bocciato

Un giornale che dà lavoro a ragazzi in difficoltà e paga i lettori fedeli. È tornato in edicola Paese Sera : Se non fosse romantica, socialmente onorevole e deontologicamente necessaria, la definiremmo semplicemente pazza l’idea di Luca Mattiucci, giornalista che da 15 anni si occupa di tematiche legate al sociale, di fondare un quotidiano cartaceo nel 2018. Invece lui va oltre e propone un progetto accattivante che non facciamo fatica a considerare come “una startup sociale” in pure old style. Paese Sera, che richiama il giornale ...