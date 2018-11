Il Fondo monetario internazionale | l’Italia riduca il debito o rischia la recessione 

A Roma arrivano gli ispettori del Fondo monetario Internazionale : Tradotto: il deficit previsto rimarrà al 2,4%, ma il ministero dell'Economia potrebbe rivedere la stima sulla crescita. L'ottimistico 1,5% potrebbe essere abbassato, spiega il Corriere , a un più ...

L’allarme del Fondo monetario Internazionale : “In Europa forte rischio contagio dall’Italia” : Secondo il Fondo Monetario Internazionale le tensioni sui titoli di Stato italiani sono per ora contenute ma permane una "consistente incertezza e il contagio da future tensioni potrebbe essere notevole, soprattutto per le economie con i fondamentali macroeconomici più deboli e uno spazio fiscale limitato".Continua a leggere

"Italia fragile" - i timori del Fondo monetario : Nel medio termine, invece, a pesare sull'economia europea sono i pericoli legati ai ritardi sugli aggiustamenti di bilancio e sulle riforme strutturali. Ma anche, ammonisce il rapporto, c'è un ...

Il Fondo monetario mette in guardia : "Da Italia forte rischio contagio" : MILANO - Le tensioni sui titoli di Stato Italiani sono per ora contenute ma permane una 'consistente incertezza e il contagio da future tensioni potrebbe essere notevole, soprattutto per le economie ...

Nuovi choc finanziari sistemici? Lo teme anche il Fondo monetario Internazionale : * Mario Lettieri, già deputato e sottosegretario all'Economia; Paolo Raimondi, economista e docente universitario.

Fondo monetario riapre il suo ufficio in Argentina dopo sei anni : Il Fondo monetario Internazionale ha annunciato di aver deciso di riaprire il proprio ufficio in Argentina, sei anni dopo la sua chiusura. La decisione è arrivata pochi giorni dopo che Buenos Aires ha ...

Cosa è stato detto dell'Italia al meeting del Fondo monetario internazionale : Le diplomazie in Indonesia hanno lavorato molto per cercare di trovare una sponda nel ministro dell'Economia, Giovanni Tria che si è mostrato dialogante con le istituzioni. Il titolare di via XX ...

Fondo monetario : 'Per proteggere la crescita navighiamo insieme' : ... nonostante abbia indirettamente criticato Trump ricordando che 'il protezionismo e le tensioni commerciali costituiscono un grave rischio per l'economia mondiale'. Dal canto suo Mnuchin ha buttato ...

Fmi - Lagarde “Italia rispetti le regole Ue"/ Ultime notizie - il monito del direttore del Fondo Monetario : Fmi, Lagarde “Italia rispetti le regole Ue. Ultime notizie, il monito del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che invita il governo a fare un passo indietro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:44:00 GMT)

Manovra - l'avvertimento del Fondo monetario : 'L'Italia rispetti le regole Ue' : 'Ammonta non a 600 milioni di euro, come stimato dal ministro dell'Economia Tria, ma a 1 miliardo e 700 milioni la riduzione fiscale prevista in Manovra', ha spiegato Salvini. Il vicepremier ha ...

Nuovo allarme del Fondo monetario : l'incertezza politica in Italia aumenta i rischi per le banche : Nuovo allarme dell Fondo monetario Internazionale dopo il taglio alle stime di crescita . In Italia «se dovessero riemergere preoccupazioni sul mercato sulla politica di bilancio, il rischio è quello ...

Crescita - il Fondo monetario taglia le stime - Italia +1 - 2% dal +1 - 5% del 2017 : ... il rapporto sull'economia globale dell'Fmi redatto nell'ambito degli Annual Meetings che da giovedi' prossimo entreranno nel vivo a Bali , Indonesia, , l'economia Italiana è vista in Crescita dell'1,...

Il monito che il Fondo monetario internazionale ha lanciato all'Italia : 'E' imperativo per l'Italia che le politiche fiscali preservino la fiducia del mercati'. E' il monito del capo economista del Fondo monetario internazionale, Maurice Obstfeld, incalzato durante la ...