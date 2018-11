Il design del Samsung Galaxy S10 Lite solo con Infinity O display e piatto?

Huawei : brevetto rivela un nuovo design per gli smartphone del futuro : Gli smartphone di Huawei sono sempre più rilevanti e competitivi sul mercato. Questa settimana abbiamo visto che Huawei e Samsung lo dominano e non è sorprendente. I prodotti del marchio cinese sono di qualità e la leggi di più...

Abarth Tipo R5 : LP design ipotizza una nuova vettura da rally dello Scorpione : Negli ultimi anni, Abarth si è fatto conoscere sul mercato anche per la sua grande partecipazione nel mondo del rally con la sua 124 rally RG-T . Molti, però, sperano che lo Scorpione faccia un ulteriore passo in avanti sia nel settore del Motorsport che in quello delle auto di serie visto che in ...

Tutte le mostre del London design Museum 2019 - Artribune : Il pianeta rosso contiene, infatti, il potenziale dell'insediamento umano per la vita dopo la Terra, cosa che lo rende una nuova frontiera non solo per la scienza ma anche per il Design. La mostra " ...

Quel gioco è speciale : la storia del design per bambini : Solo perché sono piccoli, non vuol dire che non nascondano grandi idee. E invece i giocattoli e i mobili per bambini, negli ultimi cento anni, raramente hanno ricevuto la giusta attenzione. In pochi sanno, per esempio, che alcuni tra i più grandi designer di sempre -...

Ares design - La Model S diventa roadster : un periodo di tante novità per l'italiana Ares Design: dopo il recente annuncio della 412 su base Ferrari GTC4Lusso, è stato diffuso su Facebook il bozzetto di un'inedita variante roadster della Tesla Model S, da non confondere con l'hypercar annunciata dallo stesso Elon Musk. La berlina elettrica appare modificata praticamente in ogni sua parte, passando dalla formula cinque porte originale a quella due porte con tetto apribile e doppia gobba ...

Altro indizio sulla rivoluzione del design per il Samsung Galaxy S10 : quante differenze con S9 : Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la presentazione del Samsung Galaxy S10. Certo, mancano tre mesi abbondanti ad uno degli eventi più attesi da coloro che aspettano di capire quali saranno i suoi punti di forza prima di procedere eventualmente con il suo acquisto, ma già oggi 5 novembre possiamo raccogliere in Rete alcuni indizi molto interessanti sui suoi elementi che probabilmente consentiranno di differenziarlo rispetto al Samsung ...

BEETHOVEN WIEN - design-HOTEL PER VIVERE LA "CITTA' DEL NATALE" : ... spezie e curiosità da ogni parte del mondo, oggi fulcro della movida, in 5 minuti a piedi si raggiunge il "MuseumsQuartier" , uno dei maggiori complessi espositivi al mondo dove accomodarsi sugli "...

L’appendiabiti Tonbo e la sedia Rivulet : gli arredi-scultura di Living design all’insegna della purezza visiva [GALLERY] : Living Divani Collezione 2018: Junpei & Iori Tamaki presentano la sedia Rivulet e l’appendiabiti Tonbo Rivisita l’heritage orientale in chiave grafica e concettuale il duo Junpei & Iori Tamaki, fondato nel 2013 dal giapponese Junpei Tamaki e dalla taiwanese Iori Tamaki. Forte iconicità e un linguaggio aperto alle contaminazioni culturali contraddistinguono la sedia Rivulet e L’appendiabiti Tonbo, arredi-scultura in grado di ...

La Cappella del Guarini illumina Torino : il light design a regola d'arte : La Cappella della Sindone del Guarini brilla di una nuova luce. Dopo il lungo periodo di restauro, ora la cupola è la protagonista indiscussa della notte di Torino. Il luminoso risultato è opera di un sofisticato disegno di illuminazione che ha voluto rappresentare al meglio l'idea progettuale originaria.

Ares design trasforma la Ferrari GT4Lusso nella meravigliosa 412 dell’85 [FOTO] : La factory modenese ha realizzato un vero e proprio capolavoro di Design automobilistico ispirato al nobile passato della Casa di Maranello L’atelier Ares Design guidato da Danny Bahar, ex amministratore delegato di Lotus, è da sempre impegnato in creazione particolari e decisamente ricercate, come ad esempio la Project Phanter, supercar realizzata sul base Lamborghini e caratterizzata da forme che richiamano la storica De Tomaso ...

Matrimonio Maria Vittoria Paolillo : tutti i dettagli del look della designer italiana [GALLERY] : Maria Vittoria Paolillo sceglie Atelier Emé per la sue nozze: tutti i dettagli del look da sposa della designer italiana La bellissima Maria Vittoria Paolillo è convolata a nozze sabato indossando un raffinato abito Atelier Emé, creato in base alle sue preferenze dalla Creative Director del marchio Raffaella Fusetti. La cerimonia è avvenuta a Roma, nella splendida Chiesa Di Sant’Antonio dei Portoghesi e il ricevimento è proseguito a ...

design - dalla Russia a Milano idee e progetti del SaloneSatellite : La forma del Design del futuro scrive una nuova storia del progetto al Salone Satellite Moscow 2018. Appuntamento che dal Salone del Mobile Milano ormai attraversa il mondo toccando la Russia prima e Shanghai dopo. La creatività, le idee di progetto, l'innovazione che non esclude tracce importanti di culture e stili, non hanno frontiere soprattutto se a scrivere ...

Il design della nuova versione di Chromecast punta su semplicità e cura per i dettagli : Google ci racconta con un'intervista a due delle designer che hanno collaborato alla realizzazione della nuova versione di Chromecast cosa si nasconde dietro al suo aspetto

OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition : alla scoperta della velocità attraverso il design [FOTO] : La scocca con effetto fibra di carbonio, racchiusa tra due componenti in vetro, combina una texture unica e un aspetto lucente, regalando a questo speciale smartphone un dinamismo seduttivo OPPO ha collaborato in esclusiva con Automobili Lamborghini per andare alla scoperta del concetto di velocità attraverso il design. OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition presenta una scocca disegnata per ricordare la fibra di carbonio, materiale ...