Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha sfiduciato l’amministratore delegato

Simonetta Schiazza : " Piano Regolatore Generale finalmente in consiglio comunale " il riscatto del'amministrazione D'Ottavio " : Se da un lato D'Ottavio era già senza una solida maggioranza , anticamera delle sue dimissioni, , dall'altra ci fu un'opposizione che puntava solo alla battaglia politica e non al bene della città, ...

Elon Musk non può più essere il presidente del consiglio di amministrazione di Tesla Motors : Dopo i tumulti che hanno seguito il tweet di Elon Musk, in cui dichiarava di voler privatizzare Tesla, i titoli di borsa sono schizzati, aumentando la loro quotazione all’11%. Am considering taking Tesla private at leggi di più...