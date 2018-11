Il conflitto di interessi raggiunge Casaleggio

Salvini : 'conflitto di interessi non è una mia priorità' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Si apre un nuovo fronte nel governo : la legge sul conflitto di interessi : Nel contratto di governo, dopo un durissimo tira e molla, è stato inserito ma in una versione un po' annacquata. Comunque sia la legge che andrebbe a limitare i conflitti di interessi, seppur senza una data per l'entrata in vigore, è nel programma dell'esecutivo giallo-verde. Ora i 5Stelle hanno urgenza di approvarla e con la Lega è già possibile immaginare che questo sarà un nuovo fronte di scontro dal momento ...

conflitto d’interessi - Buffagni (M5s) risponde a Salvini : “Facciamolo al più presto - è priorità ed è nel contratto” : Dopo le parole di Matteo Salvini, secondo il quale una legge sul Conflitto d’interessi non sarebbe prioritaria, su Facebook è intervenuto il sottosegretario per gli Affari regionali del M5s, Stefano Buffagni: “Dico a Salvini e ai parlamentari della Lega che dobbiamo fare al più presto questa legge, è prioritaria ed è nel contratto di governo”. L'articolo Conflitto d’interessi, Buffagni (M5s) risponde a Salvini: ...

conflitto d’interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

conflitto d’interessi - Salvini risponde al M5s : “La legge non è una mia priorità” : Il ministro della Giustizia, appena domenica pomeriggio, aveva definito una priorità del governo la legge sul Conflitto d’interessi. Ma per Matteo Salvini, non è in calendario, almeno per il momento. E frena quindi sulla rapidità con cui l’esecutivo Lega-M5s si occuperà (o meno) di uno dei temi più cari al Movimento. “M5S dice che Conflitto di interessi è una priorità? Per me non è una priorità“, ha detto il ministro ...

SCENARIO/ conflitto di interessi e Raggi - le mosse anti-Salvini di M5s - IlSussidiario.net : La Lega era in piazza Castello a Torino per sostenere la Tav contro M5s. Che invece vuole usare il Conflitto di interessi per creare problemi a Salvini.

Bonafede : "Faremo la legge euro sul conflitto d'interessi" : Il M5S torna a parlare di conflitto di interessi. Dopo le lunghe polemiche sulla legge per il fermo della prescrizione, ora Alfonso Bonafede torna a cavalcare un vecchio cavallo di battaglia del ...

M5s e gli attacchi alla stampa. Bonafede : legge su conflitto di interessi anche per editoria : 'Un editore con interessi può direzionare l'informazione' dice il ministro della Giustizia all'indomani della sentenza Raggi e delle fortissime polemiche sull'informazione -

Il ministro Bonafede : “Via alla riforma del processo civile”. Sul conflitto di interessi : “Legge è priorità - una parte sull’editoria” : “La prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile, è una cosa molto importante”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervistato da Lucia Annunziata a “1/2 ora in più” su Rai3, annuncia per i prossimi giorni un provvedimento che non era atteso a breve: “L’abbiamo scritta in questi mesi al ministero, l’Europa si aspetta una riforma molto ambiziosa, importante dal punto di vista ...

Bonafede : ora legge conflitto interessi : 18.48 "Sicuramente ci sarà una legge sul conflitto di interessi.E' una nostra priorità. Una parte riguarderà l'editoria", ha spiegato il ministro della Giustizia Bonafede a "In 1/2 ora in più" su Rai3. Il Guardasigilli ha sottolineato che "chi è padrone di un giornale e ha interessi economici rilevanti" può essere portato "a direzionare l'informazione". Quanto alle critiche di ieri di Di Maio e Di Battista ai giornalisti,dice:"Ciascuno ha il ...

Bonafede : legge sul conflitto di interessi anche per l'editoria : "La piattaforma Rousseau non guida nessuna forza politica, è un sito che porta avanti un'attività di consultazione sulle leggi, che invita i cittadini a dire la loro in piena trasparenza", ha ...

Il Movimento 5 stelle ha un guaio con il conflitto d'interessi : Roma . Il proprietario di un'azienda italiana che produce uova propone una legge che ha il dichiarato obiettivo di favorire i proprietari di aziende italiane che producono uova. E uno potrebbe dire ...

Giorgetti e quella nomina in conflitto di interessi : la Lega di Salvini si prende l’aerospazio : Un conflitto di interesse spaziale, seppur potenziale. Nel senso letterale della parola. Tra le nomine fatte dal governo gialloverde e, nella fattispecie, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ce n’è una passata inosservata a molti: è quella di Stefano Gualandris, diventato a settembre consigliere in materie giuridico economiche di Giorgetti per il settore aerospaziale. Un incarico da 30mila euro ...