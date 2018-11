Il Comune di Ragusa chiede riconoscimento calamità naturale

Esumazione ed estumulazione : appalto del Comune di Ragusa : Il Comune di Ragusa ha affidato l' appalto per l' Esumazione e l' estumulazione al cimitero di Ragusa Centro. E' stata solo una la ditta partecipante

Ragusa - nasce il movimento politico Italia in Comune : A Ragusa nasce il movimento politico Italia in comune. A presiederlo Gianflavio Brafa, ex assessore della Giunta Piccitto a 5 Stelle.